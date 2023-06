Po bezdomovcích barbaři. České studio láká na novinku nezvyklým trailerem

České studio Perun Creative dokázalo svou prvotinou zaujmout i daleko za našimi hranicemi. Hobo: Tough Life byl totiž až překvapivě propracovaný a zábavný simulátor bezdomovce, který dokázal z originálního tématu vytěžit maximum (viz naše pochvalná recenze).

Není tak důvod nevěřit, že by se vývojářům nemohlo podařit úspěch zopakovat i v jiném žánru. Způsob, jakým představili svojí chystanou novinku Kromlech je ovšem poněkud nešťastný. Namísto záběrů ze hry totiž zvolili krátký hraný filmeček, ve kterém hrstka herců navlečených v dobových kostýmech předvádí ukázky šermířského souboje. Ano, je patrné, že vývojáři jsou srdcaři a zvolili si téma, ke kterému mají blízko, o samotné hře to ovšem nevypovídá vůbec nic.

Z popisu hry lze vyrozumět, že půjde o temnou akční adventurou zasazenou do nelítostného fantasy světa, jestli ale budeme na dění nahlížet z pohledu vlastních očí, mírného nadhledu, anebo půjde jen o dvourozměrnou plošinovku můžeme jen spekulovat. Příliš vodítek nenabídnou ani grafické koncepty, které najdeme na steamovém profilu hry.

„Když nemáte co ukazovat, je nejlepší neukazovat nic,“ píše v komentářích pod videem jeden z uživatelů a není rozhodně osamocený. Na bližší představení si tak budeme muset ještě počkat, možný až do příštího roku, kdy by měl Kromlech vyjít v rámci předběžného přístupu.

Abyste si ovšem z článku odnesli alespoň nějakou použitelnou informaci, tak vězte, že slovo kromlech (nebo také někdy cromlech) je název pro okrouhlé seskupení jednotlivých vztyčených kamenů, menhirů. Může mít tvar kruhu, oválu, elipsy, ale i neúplného kruhu nebo jen polokruhu. K čemu je tehdy lidé stavěli není jisté, podle archeologů šlo patrně o vyznačení posvátného okrsku a rituálního shromaždiště pro náboženské a jiné společensky důležité úkony.