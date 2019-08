Epic nabízí dvě skvělé hry zadarmo, nepropásněte For Honor a Alana Wakea

Páteční nabízení her zdarma už se stalo takovou milou tradicí. V posledních týdnech však bylo Epicu vyčítáno, že už rozdává jen druhořadé hry od nezávislých tvůrců. Ne tedy, že bychom s tímto názorem souhlasili, ale přesto je milé vidět, že společnost naslouchá svým zákazníkům. Tento týden totiž dostaneme opravdové AAA tituly, které dodnes vypadají stále skvěle. A také se skvěle hrají.



První z nich je historická mlátička For Honor od Ubisoftu. Je to brutální akce v kulisách středověku, v níž mezi sebou bojují rytíři, vikingové a samurajové. Základem jsou tři střehy, z nichž podnikáte výpady a blokujete. V recenzi jsme hře udělili 75 %, od vydání však na ní autoři notně zapracovali. Sice obsahuje kampaň pro jednoho hráče, její silné stránky se však projeví jen v multiplayeru.

Pokud preferujete spíše silné příběhy, určitě si nenechte ujít druhý titul této nabídky. Alan Wake je jméno nejen hry, ale i hlavního hrdiny, úspěšného spisovatele. Poslední dva roky však Alan nenapsal ani čárku, protože ho trápí silný spisovatelský blok. Ten měla rozdrtit poklidná dovolená s jeho ženou v líbezném prostředí amerického severozápadu. Jenže to by se selanka na romantickém ostrově uprostřed jezera nesměla proměnit v naprosté peklo, které nechává hlavního hrdinu jen zoufale bojovat o život a pátrat po tom, co se vlastně děje. Hlavní devizou hry je její hororový příběh a atmosférické zasazení, co se týče hratelnosti, jde více méně o klasickou střílečku.

Akce bude v průběhu dne aktivovaní na tomto odkazu, ovšem příliš neotálejte, obě hry budou k dispozici jen do čtvrtka 9. srpna.