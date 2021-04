Milovníci herních příběhů pozor, Epic rozdává čtyři skvělé adventury

Adventury už dávno tvoří okrajový žánr, naštěstí ale prakticky nezastarávají. Zatímco většina her z roku 2012 dnes vypadá příšerně, na první díl trilogie Deponia (viz naše recenze) je stále radost pohledět. A pokud máte rádi ujetý smysl pro humor a náročné hádanky, tak je radost ji i hrát. Podíváte se v ní na planetu odpadků, kam se po nehodě propadla krásná cizinka Goal z kasty „lepšolidí“ obývajících nadřazenou vesmírnou základnu Elysium.

Navzdory komediálnímu rázu hry je její příběh mimořádně rozmáchlý a je vyprávěn ve třech samostatných, nicméně přísně navazujících dílech.

To Pillars of the Earth jsou mnohem vážnější hrou postavenou na dnes už klasické historické knize Kena Folleta. Jde o velmi přesnou adaptaci, kdy sledujeme příběh z pohledu tří lidí, a více než o řešení jednoduchých hádanek tu jde o sáhodlouhé rozhovory (více viz naše recenze).

A jako bonus k těmto povedeným titulům dostanete i nezávislou „artovku“ The First Tree s liškou v hlavní roli.

Všechny hry si můžete zdarma aktivovat na této adrese, pak vám zůstanou v knihovně napořád. Jen to musíte stihnout udělat do 22. dubna, pak totiž bude nabídka nahrazena jinou.