Francouzský prezident Macron si usmiřuje hráče, videohry prý vnímá jako umění

Smrt sedmnáctiletého Nahela M. při běžné dopravní kontrole odstartovala na přelomu června a července letošního roku vlnu násilností v ulicích francouzských měst. Dlouho doutnající nespokojenost celé jedné sociální vrstvy naplno vyhřezla v sérii nočních demonstrací, při kterých hořela auta a rabovalo se v obchodech.

Podle některých šlo o logické vyústění éry kolonialismu, podle jiných o nezvládnutí imigrační krize, další viděli příčiny násilností ve složité ekonomické situaci způsobené rekordní inflací. Francouzský prezident Emanuel Macron si ale našel snazší cíl – podle něj za vlnu násilí v nemalé míře mohly sociální sítě a videohry.

„Někdy máme pocit, že někteří z nich prožívají dění na ulicích, jako by šlo o videohry, kterými jsou omámeni,“ prohlásil tehdy na adresu protestujících v rozhovoru pro agenturu Associated Press (psali jsme tady). Nyní, o více než dva měsíce později, se v mimořádně obsáhlém příspěvku na svém twitterovém účtu pokusil svá slova vzít zpět.

J’ai fait bondir les gamers.



J’ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie.



Je veux être (plus) clair.…