Nezvládnutá migrační politika? Ne, za nepokoje ve Francii prý mohou videohry

Pokud vedle hraní aktuálních hitů jako Diablo 4 nebo Final Fantasy XVI stíháte i sledovat okolní svět, patrně jste zaznamenali, že Francií aktuálně zmítají silné pouliční protesty. Smrt 17letého Nahela M. z rukou policisty při běžné dopravní kontrole odstartovala vlnu násilností a tak teď ulice francouzských měst hoří.

Někteří demonstrující se možná opravdu inspirovali „revolučními“ hrami jako Homefront, Freedom Force nebo Watch Dogs. Nebo jakýmkoliv jiným médiem.

O příčinách této situace by se dalo debatovat roky. Podle některých je to logické vyústění éry kolonialismu, podle jiných nezvládnuté imigrační krize, další viní aktuální složitou ekonomickou situaci způsobenou rekordní inflací. Všechny tyto argumenty by ovšem naznačovaly, že ryba smrdí od hlavy a svůj díl zodpovědnosti na ní nesou i političtí představitelé země. Francouzský prezident Emanuel Macron si proto našel snazší cíl – podle něj za aktuální vlnu násilí v nemalé míře mohou sociální sítě a videohry.

„Někdy máme pocit, že někteří z nich prožívají dění na ulicích, jako by šlo o videohry, kterými jsou omámeni,“ prohlásil na adresu protestujících v rozhovoru pro agenturu Associated Press. Ještě tvrději si předtím obul i do sociálních sítí jako Snapchat a TikTok, od nichž by prý očekával větší zodpovědnost. Kvůli tomu, že na nich uživatelé sdílí videa z nepokojů totiž prý podněcují další uživatele, aby dělali to samé.

Něco nám ale říká, že aktuální pouliční nepokoje mají i hlubší příčiny než videohry.

Dlužno poznamenat, že průměrný věk zadržených demonstrantů je 17 let, takže vyhradit se takto hlasitě oproti „kultuře mladých“ jistý smysl dává. Jde však o notně krátkozraké řešení, za pár let totiž i tito lidé budou disponovat volebním hlasem.

Tak trochu jsme doufali, že videohry už si tímto honem na čarodějnice dávno prošly, ale budiž. Politici si proti videohrám ostatně vyhrazují docela od nepaměti, zatím naštěstí vždy bez větších úspěchů. Pamatujete si třeba, jak Donald Trump nechal udělat sestřih z těch nejkrvavějších stříleček (viz náš článek)?