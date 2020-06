Autista trénuje bojovníky ve Warcraftu na nejvyšší úroveň. Má jich už 49

Spousta lidí využívá počítačové hry jako únik před problémy reálného světa. Ten se totiž na rozdíl od toho virtuálního neřídí jasně danými pravidly a svojí mnohavrstevnatostí a nepředvídatelností bývá čas od času stresující. Obzvláště pro člověka, který trpí duševní chorobou, tak jako hráč onlinovky World of Warcraft, skrývající se za přezdívkou DesMephisto.

V herní komunitě je poměrně známou personou, u spoluhráčů si vydobyl respekt svými návody na to, jak co nejrychleji dostat povolání bojovníka (warrior) na nejvyšší úroveň. Však s tím také má veliké zkušenosti, celkem už jich vytrénoval 49.

Mít více postav je pro hráče World of Warcraft běžné, většina lidí si chce prostě vyzkoušet i jiná povolání, než pro jaké se rozhodli na začátku. Jenže DesMephisto trénuje jen a pouze bojovníky, čili hraje pořád jedním a tím samým způsobem. Ve své sbírce má již všechny kombinace ras a pohlaví, které je možné pro toto povolání vygenerovat (plus ještě tři navíc). Vytrénovat postavu na maximální level mu už zabere „jen“ nějakých dvacet hodin čistého času, má totiž naučený ten nejefektivnější postup, jehož plnění mu přináší tolik potřebný klid a uvolnění.

DesMephisto totiž trpí lehčí formou autismu, kterou mu diagnostikovali až v dospělosti. Online počítačové hry pro dnes devětadvacetilétého mladíka byly vysvobozením, jelikož mu sociální vazby okolního světa unikaly. „Díky MMO hrám se cítím silný. Odnesou mě ze světa, ve kterém se cítím… nechci říct bezvýznamný, ale jako by můj život měl menší hodnotu… a umístí mě do jiného světa, kde mohu svoji hodnotu vytvořit sám. Můžu v nich něco znamenat, a to je velmi příjemný zážitek,“ prozradil hráč reportérovi magazínu PC Gamer.

Aby bylo jasno, DesMephisto není jen budižkničemu, který tráví celý svůj život ve fiktivním světě. Navzdory své nemoci ve škole vždy prospíval na výbornou, nyní na vysoké dokončuje magisterské studium v oboru farmacie, má práci a je ženatý. Jeho diagnóza ho však z mnoha běžných aktivit vyřazuje a přináší mu spoustu nevýhod. Nedávno se mu například stalo, že zcela zapomněl, jak se řídí auto. „Všechno se kolem mě rozpadalo, jako bych najednou ztratil schopnost být člověkem,“ popsal DesMephisto ve stejném rozhovoru jedno ze svých temných období.

Vousatý sympaťák se o své herní zkušenosti rád podělí s nováčky, má za sebou ale i mnohem hmatatelnější výsledky. Když se v roce 2018 poprvé vydal na herní výstavu Blizzcon, drobný problém ve frontě na lístky u něj spustil záchvat. „Byly tam zástupy lidí. Nemohl jsem přemýšlet, můj mozek byl přesycený. Klesl jsem na podlahu a začal se kývat dopředu a dozadu,“ vzpomíná DesMephisto na jeden z nejtěžších okamžiků svého života, když přivolaná ostraha nedokázala na tento problém adekvátně reagovat. „Chovali se, jako bych byl opilý. A tohle se stalo před zraky zhruba devadesáti lidí, kteří čekali ve frontě.“

Horší začátek vytoužené akce si asi jen těžko mohl představit, nakonec ale vše dobře dopadlo. Záznam o incidentu totiž přistál na stole Marka Adamse, který má v Blizzardu mimo jiné na starosti bezpečnost. Ten se s DesMephistem spojil, a když zjistil, jak sdílný tento svérázný hráč je, využil jeho služeb jako konzultanta pro zlepšení podmínek pro podobně postižené lidi na společenských akcích. Návštěvníci Blizzconu tak od té doby mohou využívat speciální tiché prostory, které jim pomáhají snížit smyslové přetížení. K dispozici mají i svůj vlastní vstup a ochranka je pro jednání s takovými lidmi odborně vyškolena.

Being able to share my story and help others feels great. I never really pictured a future for myself growing up, often thinking I'd end up homeless. The fact that I've done so much despite my struggles feels incredible.



Thanks for joining me on this journey everyone! pic.twitter.com/h2DzaFZzZq