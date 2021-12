Zvolte nejdůležitější herní postavu roku 2021

Jedním z nejdůležitějších faktorů, rozhodujících o tom, jestli se vyplatí u nějaké hry trávit čas, nebo ne, jsou bez debat její protagonisté. V této anketě se pokoušíme najít postavu, která byla v roce 2021 nejdůležitější.

Kandidátů, ze kterých můžete vybírat, je mnoho a opravdu jsme zvědaví na to, koho zvolíte. Bude to Aerith z remaku Final Fantasy VII, jejíž osud láme srdce hráčů již po čtvrt století, bizarní sexsymbol v podobě vampírky Alciny Dimitrescu z Resident Evil Village, či roztomilý jezevčík Chorrizo z Far Cry 6? Anebo jste také propadli kouzlu nepravděpodobných hrdinů v podobě manželského páru z It Takes Two? Bude to napínavé!

Co se ankety týče, hlasovat můžete tentokrát jen pro jednu možnost. Hlasovat i sledovat vyhlašování vítězů lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Partnerem ankety je PlayStation. Hra roku 2021 končí 2. ledna 2022 v 10:00, výsledky budou zveřejněny do týdne po uzavření všech anket.