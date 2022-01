Erotickou House Party lze hrát už i za ženu, vydání plné verze je za rohem

Erotických her je sice na Steamu k dispozici spousta, ovšem jen málokterá stojí za vyzkoušení. Vedle všech těch neumětelských vizuálních novel proto House Party působí jako malé zjevení. Ne tedy, že by snad byla sama o sobě nějak extra propracovaná, je ovšem solidním základem, který má díky fanouškovským modifikacím prakticky neomezený potenciál (viz náš článek).

Hra vyšla už v roce 2017 v rámci programu předběžného přístupu (early access), od té doby už dokázala oslovit více než milion platících fanoušků. Až nyní ovšem její vývojáři z nezávislého studia Eek! Games sebrali dostatek odvahy prohlásit ji za hotovou. Spolu s nejnovějším patchem totiž konečně přichází i informace o datu vydání, které je naplánováno na březen letošního roku.

A na co se tedy v plné verzi můžete těšit navíc? Je toho spousta, kromě několika nových postav ke svádění se autoři chlubí hlavně nově implementovanou možností čůrání či skupinového sexu, už teď si můžete celou kampaň zahrát za ženskou postavu, čemuž je přizpůsoben celý její příběh. Kromě toho se pak pracuje i na pořádné optimalizaci, aby hra plynule běhala i na chystané mobilní konzoli Steam Deck.

Na xboxy, playstationy ani Switch se ovšem nechystá, správci těchto platforem mají totiž přísná pravidla pro zobrazení obsahu, která by House Party nemohla splnit, ani kdyby z ní vývojáři polovinu vystřihli.