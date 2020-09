Autoři No Man’s Sky pracují na další hře, opět bude obrovská

A Hello Games vědí, co slovo obrovská znamená. Jejich vesmírný simulátor No Man’s Sky nabízí prakticky nekonečný vesmír s miliony unikátních světů, na kterých si můžete dělat prakticky vše, co se vám zlíbí. Po vydání této originální hry byl přitom Sean Murray pod palbou kritiky a zklamaní hráči mu dali nelichotivý titul největšího lháře herního průmyslu (viz náš článek o této kauze). Hello Games však v průběhu let ze svého neduživého děťátka vychovali jednu z nejambicióznějších her vůbec. Jenže co dál?

The Last Campfire bylo pro Hello Games vítané rozptýlení, na hře pracoval jen zlomek týmu.

Studio minulý týden vydalo zajímavou logickou hříčku The Last Campfire, to byla však spíše jen jistá forma úniku. Studio má daleko větší plány a Sean Murray se v rozhovoru pro server Polygon nechal slyšet, že už započaly práce na nové hře, která má být stejně velká a ambiciózní jako No Man’s Sky. Dosud nepojmenovaný projekt je teprve v rané fázi vývoje, a tak se o něm nic oficiálního nedozvíme, reputace autorů je však tak vysoká, že půjde o jednu z nejsledovanějších her vůbec.