Podívejte se, jak by vypadal legendární Half-Life jako 2D střílečka

Half-Life je jedním z titulů, které navždy změnily zábavní průmysl. Od jeho prvního vydání loni v listopadu uběhlo již dvacet let (psali jsme tady), přesto mnozí hráči na tuto klasiku dodnes nedají dopustit.



I ta nejlepší hra se však jednou omrzí, naštěstí je kolem Half-Life stále aktivní komunita, která do něj neustále přináší něco nového. Díky dobře zdokumentovanému enginu existují stovky nových map i příběhů a další stále přibývají. Uživatel s přezdívkou Sockman111 na to šel trochu jinak a místo vytváření nového obsahu původní hru upravil do podoby klasické, shora viděné střílečky.

Half-Life tak díky jeho modu „Top-Down“ vypadá tak trochu jako Hotline Miami nebo Grand Theft Auto 2. Sockman přitom pouze umístil kameru nad hlavu Gordona Freemana a upravil ovládání, jinak jde o původní Half-Life se vším všudy, včetně ikonické úvodní projížďky tramvají.

Bohužel hra samotná je natolik komplexní, že se bez větších úprav v samotném jádru hratelnosti neobejde. Pokud by vás to přeci jen zaujalo, mod si můžete stáhnout tady, nejspíše vám však bude stačit jen ukázka z následujícího videa.