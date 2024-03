Grand Theft Auto v Praze? Umělá inteligence ukázala, že by to mohlo fungovat

Vytvořit pořádný trailer na počítačovou hru není nic snadného, protože celou její podstatu musíte sestříhat do zhruba dvouminutového videa. Žádný div, že se to občas tak úplně nepovede, viz například nedávné představení remasteru kultovního Silent Hillu, od kterého se dokonce vývojáři hry distancovali (psali jsme tady). Brzy to však možná bude mnohem jednodušší, i v tomto oboru se totiž o slovo razantně hlásí umělá inteligence.

Umělá inteligence dopřála Pražanům písečnou pláž v centru.

Díky ní je totiž možné nechat zvizualizovat i tak absurdní nápady, jakým se jeví možnost přenesení populární „gangsterské“ série Grand Theft Auto do naší metropole. S originálním nápadem přišel internetový filmař Ondřej Svoboda (mimo jiné spoluautor v minulosti oblíbené parodie na fantasy ságu J.R.R. Tolkiena nazvanou Pán Pařmenů) a výsledek během prvního týdne od zveřejnění vidělo už 33 tisíc diváků. A další rychle přibývají.

Co se architektury a vzhledu města týče, odvádí umělá inteligence skvělou práci, u lidských postav je to daleko horší. V jedné scéně například můžeme zahlédnout dívku v bikinách s prsy na zádech, pokud se však nebudete zaměřovat na detaily, výsledek vypadá docela dobře. Navíc, kdo ví, co by koupání ve Vltavě pod Karlovým mostem mohlo s lidským tělem udělat, že?

U značky Grand Theft Auto to nejspíše nikdy nevyjde, mnoho jiných slavných herních sérií už se v Praze odehrávalo. Namátkou jmenuje Soldier of Fortune 2, Jagged Alliance, Deus Ex: Mankind Divided nebo třeba Forza 5 (více viz náš tematický článek).