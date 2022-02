Rychle dožeňte resty, tento měsíc opustí Game Pass několik skvělých her

Herní předplatné Game Pass se sice pravidelně chlubí novými přírůstky, nemělo by se však zapomínat, že většina z nich ve službě nezůstane napořád. V únoru ji opustí rovnou několik skvělých her a byl by hřích si je alespoň na poslední chvíli nevyzkoušet.