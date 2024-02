Potetovaný podivín zrušil žalobu na GTA 6, místo toho by rád dostal roli

I pouhých devadesát sekund záběrů ze hry stačilo k tomu, aby se z traileru na chystané Grand Theft Auto 6 stala největší událost loňského herního roku. Sto milionů zhlédnutí za prvních 24 hodin z něj dělá jedno z nejrychleji sledovaných videí v historii YouTubu a nikdo ani na sekundu nepochybuje, že půjde o obrovský komerční hit.

Žádný div, že se najdou lidé, kteří se na jeho úspěchu chtějí přiživit. Jedním z nich je i Lawrence Patrick Sullivan, který se kvůli nepřehlédnutelnému tetování přes celý obličej přezdívá Floridský Joker. V roce 2017 se stal na krátkou dobu internetovou celebritou poté, co policie amerického města Miami zveřejnila jeho snímek, vyfocený krátce poté, co ho zadržela za nedovolené ozbrojování. Loni na sebe znovu upozornil, když spílal autorům hry za to, že pro marketingové účely údajně zneužili jeho podobu.

Celoobličejové tetování není sice příliš obvyklé, Joker ovšem rozhodně není jediným mužem z Miami, kdo se jím pyšní. Až na pandí „monokly“ kolem očí mu navíc není herní postava příliš podobná.

V krátkém traileru se totiž opravdu na okamžik mihne člověk s podobným image, na což od té doby Sulliven neustále upozorňuje ve svých videích na sociální síti Tik Tok.

Vývojáři ze studia Rockstar kupodivu na jeho požadavky „milionu nebo dvou“ nepřistoupili ani pod výhrůžkou žaloby, nakonec však možná k soudnímu jednání ani nedojde.

Nejenže jim „Joker“ ve svém nejnovějším příspěvku milosrdně prodloužil lhůtu na vyjádření o další měsíc, ale dokonce nabídl i spolupráci. Za padesát až sto tisíc jim prý zmíněnou postavu nadabuje.

„Všichni vidí, co jsem pro hru udělal! Dostali jsme se do zpráv, na blogy, všichni o mně píší, všichni mě milují, chlapi! Všichni mě znají jako Jokera z GTA 6, Floridského Jokera,“ neskromně říká ve svém posledním videu, které končí slovy: „No tak, Take-Two, kde jsou moje prachy?“

Něco nám říká, že ani s touto žádostí nejspíše neuspěje, na druhou stranu těžko se divit, že to alespoň zkusil. Naposledy, kdy o tom veřejně mluvil, byl totiž bez práce a bydlel u své matky.