Spousta velkých ženských zadků, hodnotí trailer na GTA 6 dabér minulého dílu

Netrpělivě očekávaný trailer na Grand Theft Auto VI si během prvního dne od zveřejnění pustilo víc než sto milionů lidí, což z něj dělá nejrychleji sledované nehudební video v historii Youtube (viz náš článek). I když má jen devadesát sekund, ukazuje toho hodně a fanoušci od té doby každou předvedenou scénu pečlivě analyzují do nejmenších detailů.

Amerického herce Neda Lukea, který v minulém díle daboval postavu jednoho z trojice hlavních hrdinů Michaela, však na ukázce upoutala věc, o které se dosud na sociálních sítích příliš nemluvilo. Podle něj je totiž přeplněná velkými ženskými zadky.

Když se ho během streamování jeden z fanoušků zeptal, co ho na traileru nejvíc překvapilo, bez přemýšlení vypálil: „Jak velké tam jsou zadky. To je překvapivé. V tom traileru je několik velkých zadků. Teda hodně velkých zadků. Skoro každá pr*el v tom traileru je velká, teda kromě těch mužských.“

The title was ned talking about booty for 2 mins straight but I had to cut it Short because of twitter @ned_luke pic.twitter.com/mZJl633xjn