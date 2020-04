Vypadalo to jako sci-fi, zařízení z Death Stranding však skutečně funguje

Vývojář Hideo Kojima má mnoho předností, snaha udělat své virtuální světy co nejuvěřitelnější, ale mezi ně určitě nepatří. V Metal Gear Solid se například hlavní hrdina schovává před nepřáteli v papírových krabicích a jejich omráčená těla pomocí nafukovacích balónku posílá do vzduchu.



Hlavní hrdina Death Stranding v „plné polní“.

To však není nic proti Death Stranding, jejíž fantasmagorickou zápletku si konzervativněji založení hráči určitě neužijí (viz naše recenze). Její hlavní hrdina Sam Porter v ní pěšky putuje zdevastovanou Amerikou a na zádech přitom nosí množství zásob, postačující k vybudování několika kilometrů dálnic. Ano, je to nerealistické, ale vedle telepatických embryií, časodeště, teleportačních deštníků, houbiček vytvořených z moči a dalších psychedelických prvků, které jsou ve hře také obsaženy, vypadá hrdinův exoskelet ještě docela krotce. Teď se však ukázalo, že se Kojima jen inspiroval skutečným směrem vývoje.

Testing out an @ulsrobotics exoskeleton for deliveries. pic.twitter.com/v8I8QXDdVF — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) April 20, 2020

Čínská společnost ULS Robotics se vymýšlením technologický zařízení, kterými lze vylepšit běžný pohyb lidského těla, zabývá dlouhodobě, jejich nejnovější prototyp však jako by z Death Stranding přímo vypadl. Po pravdě řečeno, největší rozdíl mezi jím a hrou je v tom, že je celý modrý, zatímco ten, co nosí Sam Porter, je černošedý.

Jestli se zařízení uchytí i v praxi, je otázkou, ale podoba je až děsivá. Snad časem nedojde i na časodéšť.