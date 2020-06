Hardwarové nároky PC verze Death Stranding jsou vcelku rozumné

Po grafické stránce je Death Stranding vyloženě skvost, jeho děsivě vyprázdněná krajina jako by vypadla z propagačních letáků na návštěvu Islandu (viz naše recenze). Vzhledem k tomu, že PS4 je již sedm let stará, nikdo nepředpokládal, že by jeho PC port měl být nějak zvlášť hardwarově náročný. A také není. Na jeho rozběhání v 720p vám bude stačit:

CPU: Intel® Core i5-3470 nebo AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: GeForce GTX 1050 3 GB nebor AMD Radeon RX 560 4 GB

Pokud toužíte po 1080p, připravte si

CPU: Intel Core i5-4460 nebo AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB nebo Radeon RX 570 4 GB

na 30 snímků za sekundu a

CPU: Intel Core i7-3770 nebo AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8GB

GPU: GeForce GTX 1060 6 GB nebo AMD Radeon RX 590

na 60 snímků za sekundu. Ve všech případech pak budete potřebovat operační systém Windows 10 a 80 GB volného místa na HDD.