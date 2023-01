Stáhněte si zdarma jednu z nejlepších her o vesmíru vůbec

Vánoce už sice skončily, ale digitální obchod Epic Store dárky rozdávat nepřestává. Aktuálně je to vesmírný simulátor Kerbal Space Program, který je jedním z těch titulů, které rádi uvádíme jako příklad toho, že i počítačové hry mohou být inteligentní a hráče nejen zabavit, ale i něco naučit.

Kerbal díky roztomilým postavičkám malých kosmonautů na první pohled vypadá jako výukový program pro děti ve věku od pěti do osmi let, nic by však nemohlo být dál od pravdy. Pod infantilní slupkou se skrývají tak propracované mechanismy, že pro něj mají slova chvály i zaměstnanci agentury NASA či zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk.

Cíl hry je srozumitelný, ale opravdu náročný – postavit co nejefektivnější vesmírné plavidlo a vyslat zástupce zelených „alzáků“ do vesmíru. Kerbal dokonale simuluje newtonovské chování těles v atmosféře i ve vakuu, takže pohyb herním vesmírem je opravdu fantastický zážitek. Cílí na všechny milovníky hvězdných dálav bez rozdílu věku včetně odborné veřejnosti. Na jednu stranu se v něm děti mohou snadno naučit, jak funguje setrvačnost nebo gravitace, na druhou inspiruje technicky vzdělané lidi k tvorbě vlastních řídicích pultů pro rakety (viz náš článek). Již brzy by mělo vyjít oficiální pokračování (viz náš článek), to ovšem na hodnotě daru nijak neubírá.

Hru si můžete přidat do svých knihoven na tomto odkazu, poté vám již zůstane napořád, čas na to máte do čtvrtka 12. ledna, kdy bude v nabídce nahrazen jinou hrou. A když už tam budete, přidejte si do knihovny i Aiko’s Choice, standalone datadisk pro vynikající strategii Shadow Tactics. Tu mimochodem Epic loni rozdával taky, takže věrní uživatelé už mají k dispozici celý komplet.