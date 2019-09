Kerbal Space Program 2 je hra, kterou by měly hrát vaše děti

Při letmém pohledu na obrázky vypadá Kerbal Space Program jako hra pro děti. Jenže nenechte se mýlit, hlavní hrdinové jsou sice roztomilí mimozemšťané, pod infantilní stylizací se však skrývají propracované mechanismy v čele s prakticky dokonalou simulací vesmírné fyziky.

Hlavní hrdinové jsou sice infantilní, ale nenechte se zmást. Kerbal je opravdová simulace.

Hra cílí na všechny milovníky hvězdných dálav bez rozdílu věku včetně odborné veřejnosti. Na jednu stranu se v ní děti mohou snadno naučit, jak funguje setrvačnost nebo gravitace, na druhou inspiruje technicky vzdělané lidi k tvorbě vlastních řídicích pultů pro rakety (viz náš článek).

Kerbal strávil dlouhou dobu v režimu předběžného přístupu a i čtyři roky po oficiálním vydání má kolem sebe nesmírně širokou kreativní komunitu. Nedávné oznámení druhého dílu na zahajovacím večeru výstavy Gamescom tak pro většinu lidí bylo obrovským překvapením. Nařknout jeho autory z pouhého ždímání značky by rozhodně nebylo fér, dvojka slibuje výrazné změny a posun celého konceptu o takový kus, že by to starý engine jednoduše nezvládl.

Tím největším tahákem oproti jedničce mají být mezihvězdné lety. Zatímco dříve jsme mohli prozkoumávat „jen“ jeden hvězdný systém, dvojka virtuální hřiště řádově navýší, a tak své svěřence budete moci posílat do těch nejvzdálenějších koutků galaxie. A pokud tam naleznete nějakou příhodnou planetu, budete se na ní moci pokusit vybudovat kolonii.

Ano, samotné lety do vesmíru, jakkoliv byly vždy dokonale propracované, budou nyní už jen jednou z mnoha složek hry. Stejně, nebo možná i více času nyní půjde upnout k průzkumu povrchů planet a snaze vybudovat si tam podmínky vhodné pro život. Přesně po vzoru původního Kerbalu půjde o pokročilou simulaci, kdy budete muset brát v potaz všechny veličiny: od síly gravitace přes typy paliva až po různé vlastnosti okolních materiálů. Pokud se vám bude dařit, může se stát vaše kolonie soběstačnou a být další základnou pro průzkum nekonečného vesmíru.

Aby to celé nebylo příliš komplikované, zaměří se tentokrát autoři na co nejjednodušší přístupnost. Pro každou činnost nabídnou podrobný tutoriál a vylepšené ovládací schéma, aby se rychle zorientovali i absolutní nováčci. V rozhovoru pro PC Gamer kreativní ředitel hry Nate Simpson prozradil, že se hodně soustředí na kampaň s předdefinovanými úkoly, která by měla hráče postupně zasvětit do všech pravidel. Pokud se jí však z nějakého důvodu nebudete chtít držet, nic vám v tom bránit nebude a můžete hrát, jak se vám zlíbí. To vše navíc s plnou podporou multiplayeru.

Plány jsou to ambiciózní a na autory původního konceptu ze studia Squid až příliš smělé. O vývoj se proto postarají Star Theory Games, přičemž chtějí zůstat maximálně věrní svému odkazu. Pokud to vyjde, fanoušci vesmírných objevů a astronautiky dostanou ultimátní dílo, jehož rozsah prakticky nezná hranic.

Navíc už docela brzy. Datum vydání ještě není úplně známé, ale alespoň na PC by to mělo být do konce března příštího roku, kdy pro vydavatelství Take 2 končí fiskální rok. Verze pro konzole PS4 a Xbox One mají následovat brzy poté.