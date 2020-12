Nový Xbox Series S může fungovat i jako parádní emulátor PlayStationu 2

Po hardwarové stránce jsme sice s novými konzolemi spokojeni, bohužel nabídka jejich launchových her je v tuto chvíli chudá. Naštěstí mají obě díky zpětné kompatibilitě celkem solidní portfolio, ze kterého mohou hráči vybírat. V případě PS5 se to vztahuje jen na předchozí generaci, kdo by si chtěl zahrát něco z éry PS2, co nebylo remasterováno, má smůlu.

Nebo může sáhnout po konkurenčním Xboxu Series S, který se paradoxně ukázal jako celkem solidní emulátor konkurenční platformy. Youtuber vystupující pod přezdívkou Modern Vintage Gamer objevil, že když konzoli spustíte ve vývojářském módu (Developer Mode), můžete rozchodit i emulační software RetroArch, který umožní v použitelné podobě hrát klasiky z éry PS2 jako třeba Metal Gear Solid 2, Ico a Jax & Dexter. Podle některých uživatelů by mělo jít stejným způsobem emulovat i hry z PSP nebo Nintenda WII.

Samozřejmě, pro běžného uživatele nemá tato funkce větší smysl. Pomiňme poněkud problematickou legislativní stránku věci, pro milovníky retra je daleko jednodušší koupit si za pár korun originální konzole. Jako ukázka možností nových xboxů to však slouží výborně.