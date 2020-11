ANKETA: Vypínáte u her někdy zvuk a posloucháte něco jiného?

Ondřej Martinů – U her si povětšinou vážím originální hudby a beru ji jako součást celého zážitku, o který by bylo škoda přijít. Proto by mě v drtivé většině nenapadlo ji vypnout, i když jsem pro v extrémních případech zvuk lehce poladit, jako se mi to stalo například s The Last Campfire. Tam jsem musel v nastaveních zcela vyškrtnout hlas vypravěčky, protože mě svým nudným hlasem opravdu příšerně uspávala.

Poslouchat rádio při řízení kamionu je vlastně realistické.

Jedinou hrou, u které pravidelně tlumím zvuky a na pozadí pouštím buď nějaký oblíbený playlist, nebo podcast, je Euro Truck Simulator 2. To si tak zkrátka nastavím přejezd mezi dvěma hodně vzdálenými městy, kamion vyměním modifikací za nějaké osobní auto, najdu díl podcastu, na který jsem v posledních dnech či týdnech zapomněl, a prostě jedu a poslouchám. Je to fajn relaxace.



Jan Lysý – Přiznám se, že si vůbec nevybavuji, že bych něco podobného udělal. Hudba, zvukové efekty a dabing jsou pro mě aspekty, které výrazně formují celkový dojem ze hry, takže i když mi někdy hlášky určitých postav lezou na nervy, tak je nechávám zapnuté a skřípu zuby.

Grand Theft Auto k poslouchání hudby vyloženě vybízí.

Honza Srp – Ano, občas ano, pokud samotný zvuk hru nijak neobohacuje. Nejčastěji při tzv. grindování. Takovým hrám se sice zpravidla snažím vyhýbat, ale někdy není zbytí. Například většinu neustále se opakujících soubojů v Xenoblade Chronicles jsem absolvoval s vypnutým zvukem a sluchátka si nasazoval jen u filmových předělů. Stejně tak jsem poslouchal svoji hudbu při dočišťování Spider-Mana kvůli platinové trofeji nebo si v Grand Theft Auto sestavil vlastní rádio. Je to ale spíše jen výjimečné.

Dan Jarocký – Zvuk přímo ze hry nechávám vždy zapnutý a většinou ho ani ničím jiným nedoplňuji. Určitou výjimkou bylo pouze období, kdy jsem často hrával online akce War Thunder a World of Tanks, u kterých jsem si naopak vždy na pozadí pustil nějakou tvrdší muziku.

Jan Kouba – Když jsem byl mladší, hudbu jsem vypínal a místo toho poslouchal symfonický black metal, ale nyní beru hry jako komplexní zážitek. Takže se tohoto rouhání již nedopouštím. Autoři se snaží promlouvat i hudbou, měnit atmosféru, dynamiku a byla by hloupost se o to ochudit.

Zvuky v mobilních hrách by si měl vypínat každý.

Honza Strachota – Nustále. Vzhledem k tomu, že nejvíce času trávím v Planet Nomads, tak něco poslouchám prakticky pořád, především youtube, crunchyroll... Využívám to především k sebevzdělávání, především v oblasti jazyků, a musím říci, že alespoň pokud jde o ně, je to mimořádně účinné. A máte pak aspoň dobrou výmluvu, když vás někdo peskuje, že pořád jen paříte hry. Příjemné s příjemným a užitečným. Vřele doporučuji.

Michal Mlynář – Kompletně všechny zvuky bez výjimky vypínám u her na mobilu. Hraju na něm vlastně jen různé match-3 cvrnkačky, takže k tomu žádné zvuky nepotřebuju a ve výsledku mě stejně spíš ruší. Naopak u velkých her si vzpomínám jen na jediný případ. V Need for Speed: Payback mi soundtrack už po zhruba třech hodinách tak příšerně lezl na nervy, že zkrátka nešlo jinak, než ho až na věky vypnout.