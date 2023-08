EA pohádkově vydělávají, vděčí za to fotbalu a Star Wars

Čisté tržby za poslední čtvrtletí činily 1,578 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 21 procent. Motorem úspěchu jsou dvě značky: jednak fotbalové hry od EA Sports a jednak příběhová akce Star Wars Jedi: Survivor.

„Společnost EA dosáhla v prvním čtvrtletí rekordního výsledku díky silnému růstu globálního fotbalu EA Sports a hry Star Wars Jedi: Survivor,“ řekl Andrew Wilson, generální ředitel společnosti EA. Finanční ředitel Stuart Canfield si dále pochvaluje růst v oblasti live service a zisk nových hráčů.

Star Wars Jedi: Survivor FIFA 23 (PS5)

Fotbal Fifa byl pro EA léta zdrojem pohádkových příjmů, letos ovšem vyjde pod novým názvem. Organizace Fifa totiž požadovala neúnosné peníze za licenci, letošní fotbal od EA se tak jmenuje EA Sports FC.

Co se týče příběhové akce Star Wars Jedi: Survivor, konkrétní čísla neznáme. Finanční zpráva pouze zmiňuje, že to je „komerční hit“, který „baví miliony hráčů po celém světě“.

Studio Respawn i nadále pracuje na optimalizaci, a to jak na PC, tak současných konzolích. Zároveň se chystá port na PlayStation 4 a Xbox One, aktuálně je ovšem v „rané fázi vývoje“. To nepřímo potvrzuje silné prodeje.

EA v prvním čtvrtletí ještě vydala PGA Tour, mobilní Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, Super Mega Baseball 4 a závody F1 23. V aktuálním vyjde zmíněný fotbal, Madden NFL 24 a fantasy střílečka Immortals of Aveum, která vypadá jak moderní zpracování Hereticu či Hexenu.