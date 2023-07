Ze hry zmizely kalhotky školaček a nacismus. Cenzura, stěžují si hráči

Indie hra Skullgirls má už dobu své největší slávy dávno za sebou, vyšla totiž už před víc jak deseti lety. I po takové době se však stala obětí v poslední době populárního vyjádření nevole hráčů – review bombingu, neboli zaplavování profilu hry či agregátory hodnocení negativními recenzemi. Má to svůj důvod, autoři se totiž rozhodli zpětně změnit část vizuálů hry, včetně těch v samostatném digitálním artbooku. A to se hráčům vůbec nelíbí.

Skullgirls sice za celou dobu existence hodnotí 80 % hráčů na Steamu kladně, ovšem v poslední době je naopak 83 % recenzí záporných. U digitálního artbooku dokonce v poslední době je hned 96 % negativních recenzí. Proč se tedy hráči tak zlobí? Autoři totiž přistoupili k tomu, že zmírnili některé lehce explicitní výjevy u nezletilých dívčích bojovnic a také zakryli kontroverzní symboliku připomínající nacisty.

Změna se týká třeba bojovnice Filia, které je podle dostupných údajů 16 let, ovšem spousta herních záběrů ji vyobrazuje s vlající sukní odhalující její spodní prádlo. Autoři hry se za taková vyobrazení omlouvají na oficiálních fórech a vysvětlují, že to vedlo k „nechtěnému predátorskému chování vůči mladistvým herním postavám“.

Úpravy hry Skullgirls před a po

Filia má tak po nové aktualizaci jak hry, tak dokonce i v digitálním artbooku již kalhotky zakryté sukní. Autoři rovněž upravili i úvodní příběhovou animaci pro tuto postavu, která se údajně má stát cílem sexuálního obtěžování a nyní je tato část daleko méně grafická.

Dalším kontroverzním prvkem, který autoři změnili, byla vyobrazení nápadně připomínající nacistické symboly. Ve hře jsou totiž jako nacističtí vojáci vyobrazena frakce nepřátel, včetně třeba i charakteristických červených pásků na rukách a podobně vypadajících vlajek. Nová aktualizace všechny tyto symboly vymazala či upravila.

Autoři také poupravili některé rasově stereotypická vyobrazení Afroameričanů, dále několik odkazů na Sovětský svaz a nakonec třeba i pojmenování komba 18 zásahů, které se doposud jmenovalo „Barely legal“ (těsně legální).

Všechno to každopádně působí docela zvláštně, skoro jako kdyby autorský tým před deseti lety byl složený z úplně jiných lidí se zcela odlišnými názory. Zatímco původní produkt vlastně těžil z toho, že byl na pohled kontroverzní a vulgární, aktuální změny se všechny tyto charakteristiky snaží co nejvíc potlačit. A to se logicky nelíbí fanouškovské základně, která měla právě původní verzi hry v oblibě.

Někteří hráči k novým aktualizacím přistupují s větším klidem a zkrátka jen vyjadřují svůj nesouhlas nad tím, že jim autoři mění zakoupený produkt pod rukama. Podle nich by stačilo, kdyby jen kontroverzní obsah ve hře bylo možné na vyžádání skrýt (například volbou v nastaveních hry) a koho by takové symboly a vyobrazení nepohoršovaly, mohl by si je ve hře ponechat.

Jiní fanoušci však častují autory nejrůznějšími nadávkami (zbabělci je jedno z těch mírnějších), označují aktualizaci jako cenzuru a vyzývají ostatní, aby si hru nekupovali. Na Steamu každý den přibývají stížnosti a hra se dál propadá v hodnocení. Autoři však nejspíš před nátlakem nebudou ochotní couvnout.