Chystá se další hra ze světa Dungeons & Dragons. A opět bude kooperativní

V osmdesátých a devadesátých letech minulého století byl svět papírové hry na hrdiny Dungeons & Dragons tou nejčastěji využívanou licencí při tvorbě CRPG. Právě do něj jsou zasazeny nadčasové hity jako Pool of Radiance, Eye of the Beholder, Baldur’s Gate, Icewind Dale, Planescape Torment a mnohé další. V novém tisíciletí ovšem kvůli jeho poměrně složitým pravidlům vývojáři raději začali hledat vlastní řešení a vytvářet si vlastní světy.

Zatím máme k dispozici jen dva koceptuální obrázky, vydání je naplánováno až na rok 2026.

Nyní to vypadá, že se Dungeons & Dragons na počítače triumfálně vracejí. V roce 2021 držitelé licence oznámili, že je ve výrobě rovnou osm her z tohoto světa, první dvě jsou už mezi námi a vůbec nedopadly špatně. Dark Alliance byl solidní mlátičkou, fenomenální Baldur’s Gate 3 je pak horký kandidát na nejlepší hru letošního roku.

Oba tituly sice nemohou být od pohledu rozdílnější, jedno společné však mají, a to je důraz na kooperaci víc hráčů najednou. Stejně jako původní papírovou předlohu si je užijete nejlépe s kamarády. Na stejnou vlastnost pak chtějí sázet i Starbreeze Studios ze Švédska v čerstvě oznámené novince, která by měla vyjít někdy v roce 2026. Zatím ještě nemá oficiální název a mluví se o ní jen jako o projektu „Baxter“. Už je však poměrně jasné, že půjde o jakousi fantasy variaci na úspěšnou značku Payday.

Simulátor zločinu ve stylu Payday jen zasazený do světa Dungeons & Dragons? Proč ne.

Její nedávný, třetí díl sice u kritiků celkem propadl, zkušenému týmu, který se ještě nedávno potácel nad hranicí krachu (viz náš článek), však zřejmě i tak vlil optimismus do žil (a potřebné peníze do rozpočtu).

Chystaná hra poběží na páté generaci Unreal Enginu a má fungovat jako služba, to znamená, že do ní vývojáři budou dávat novinky ještě roky po jejím vydání. Tedy v tom lepším případě – v této náročné disciplíně už v minulosti selhali i ti nejzkušenější vývojáři, jako třeba Square Enix se svými Avengers nebo Platinum Games a jejich Babylon’s Fall. Každopádně do doby, než uvidíme aspoň první screenshot, zbývají ještě roky, takže asi zatím není nějaké větší těšení na místě.