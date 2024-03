Vychází další herní hit, Dragon’s Dogma 2 je RPG pro náročnější

Dragon’s Dogma 2 je hra možností – je na vás, jak budete vypadat, jak si složíte partu z AI pomocníků, jak budete přistupovat k různým situacím. Bitvy povyšuje na novou úroveň funkční fyzika, v rámci níž lze využívat ve svůj prospěch prostředí. Zároveň nevede hráče za ručičku. První recenze jsou ve valné většině pozitivní.

„Dragon’s Dogma 2 je jedním z nejzajímavějších RPG posledních deseti let. Je to kombinace designu a filozofie napříč spektrem žánrů, která spojuje vyprávění příběhu ve hrách jako The Elder Scrolls a nelítostnou výzvu Dark Souls, i když ne ve smyslu boje. To vše zabalené do příběhu, který má jednoduše řečeno nejuspokojivější závěr, jaký jsem v tomto médiu viděl,“ píše recenzent Gamers Heroes a uděluje 95 %.

„Díky bohatému prostředí a překvapivě poutavému příběhu, velkému, rozmanitému světu, který překypuje nekonečnými možnostmi, skvělému bojovému systému, díky němuž se i ta nejvšednější střetnutí mohou tvářit jako naskriptované adrenalinové scény, a ohromující snaze o vtažení do děje přináší Dragon’s Dogma 2 něco, co se nepodobá ničemu jinému,“ píše GamiggBolt a hodnotí 10/10.

„Dragon’s Dogma 2 není hra, která by vám vycházela vstříc. A mám pocit, že je to třeba říct co nejdříve, zejména nováčkům. Toto není otevřený svět, jaký dělá Ubisoft; nejsou tu žádné ikony a seznamy cílů, které byste si mohli odškrtávat,“ píše k pojetí hry God is a Geek a dává 9/10.

„Souboje jsou brutální, dlouhé a mohou vás i vaši družinu připravit o život. Čím více se vzdalujete od vesnice a čím déle zůstáváte venku, tím více riskujete. Je to však riziko, které jsem s radostí podstoupil a které mi vždy přišlo patřičně odměněné,“ říká k soubojům Game Informer, který udělil 9/10.

Ke kritičtějším náleží recenze na Digital Trends, která zmiňuje pomalý rozjezd a recenzentovi se nelíbí systém ukládání. Uděluje 3,5/5.

„Celkově je Dragon’s Dogma 2 mistrně zpracované a velmi poutavé akční RPG. Má však mnoho frustrujících mechanizmů, které by mohly mnoho hráčů odradit,“ domnívá se recenzent serveru But Why Tho, který považuje, v kontrastu s většinou, za neuspokojivý i příběh. Uděluje 7,5/10.

Dragon’s Dogma 2 vychází 22. března na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.