V posledních letech s hodně mluví o strašidlu politické korektnosti a hráči se tak bojí, že by snad v budoucnosti mohli přijít o svou oblíbenou zábavu – okukování virtuálních krásek. Ale ono to samozřejmě nebude tak žhavé, protože s hledáním podkladů pro náš kvíz jsme neměli nejmenší problémy, vývojáři jednoduše moc dobře vědí, co prodává.

Uznáváme, že tentokrát jsme nezvolili úplně sofistikované téma, ale snad nám to pro jednou odpustíte.