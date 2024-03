Lepší než v kině. Trailer na chystanou herní marvelovku 1943 vypadá jako film

Za posledních 15 let na nás Marvel navalil tolik filmových adaptací svých komiksů, až už to přestalo bavit i jeho největší fanoušky. Poslední dva filmy (Marvels, Madam Webb) propadly komerčně i u kritiky a snad s výjimkou dalšího Deadpoola nevypadá ani pohled do budoucnosti moc pozitivně.

Hlavní hrdinové se nemají v lásce, ale v boji s organizací Hydra budou muset spojit svoje síly.

Co však ztrácí na filmovém plátně, dohání nejslavnější komiksové vydavatelství v herním průmyslu. Když si odmyslíme zpackané Avengers, tak je to jeden hit vedle druhého – trilogie o Spider-Manovi, tahovka Midnight Suns, karetní Snap nebo upovídaní Guardians of the Galaxy jsou skvělé hry, a tak není divu, že se chystají mnohé další. Potvrzená už je adaptace Bladea, Wolverina, Iron Mana a Black Panthera.

A právě posledně jmenovaný bude hrdinou i čerstvě oznámené hry Marvel 1943: Rise of Hydra, kde ho doplní ještě Kapitán Amerika. Jak je patrné z názvu, děj bude zasazený do doby druhé světové války, konkrétně do nacisty okupované Paříže, ve které spřádá své ďábelské plány teroristická organizace Hydra. Půjde o akční adventuru, vzhledem k zasazení patrně i v otevřeném světě, ale až na to, že každý z hlavních hrdinů bude mít po ruce ještě svého pomocníka, toho z traileru vyčíst moc nejde.

I tak ovšem stojí za zhlédnutí, především kvůli obrovským produkčním kvalitám, které se směle mohou rovnat těm filmovým. I když půjde o prvotinu nové herní divize produkční společnosti Skydance, na výsledku to rozhodně není poznat. A pokud byste přece jen pochybovali, tak vězte, že se o scénář postará zkušená Amy Hennigová (Legacy of Kain, Uncharted…)

Marvel 1943: Rise of Hydra ovšem vyjde až někdy v příštím roce.