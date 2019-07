Lidé by si přáli příběhovou hru ze světa The Division

The Division se odehrává v postapokalyptickém světě zdecimovaném smrtícím virem, ve které skupinky přeživších bojují o zdroje a holý život.

I kdyby nakrásně příběhová hra ze světa The Division 2 vznikla, na Steamu nebude. Ubisoft má totiž exkluzivní smlouvu s Epicem.

Spencer předhodil nápad, že by scénář mohl být o speciálním agentovi, který se po výkonu služby snaží vrátit ke své rodině. Ideálně tedy něco, jako The Last of Us, jen bez zombíků (ano, vím že příšery v TLOU nejsou technicky vzato pravé zombies).

Podobných snů o ideální hře má každý hráč spousty, a po pravdě řečeno, bývají zcela odstřižené od ekonomické reality herního trhu, ovšem Spencerův tweet zaujal i vývojáře z Ubisoftu Juliana Gerightyho. Ten proto poprosil své fanoušky, aby mu k tomu napsali své názory.

Asi je zbytečné zdůrazňovat, že myšlenka na příběhovou singleplayerovou hru z oblíbeného světa vyvolala u obecenstva nadšení, otázkou však je, co z toho. Nejspíše nic. Jednak se Gerighty proslavil spíše jako vtipálek (viz nedávná zmínka o Splinter Cellu), jednak Ubisoft podobné hry už dávno nedělá. Ale kdo ví, v herním průmyslu se občas dějí divné věci.