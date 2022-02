Autor nejlepších záporáků v historii prozradil, kterého má nejraději

Do vydání netrpělivě očekávaného Elden Ringu (naše první dojmy) zbývají už jen dny a natěšení fanoušci japonského vývojáře Hidetaka Mijazakiho netrpělivě odstřihávají metr. Pokud jste s jeho tvorbou dosud nepřišli do styku, patrně ten okolní humbuk moc nechápete, přece jen her, kde pobíhá panáček s velikým mečem po otevřeném světě, je aktuálně na trhu k dispozici docela dost už teď. Jenže zdání klame.

Starý mnich z Demon’s Souls sice není vizuálně extra zajímavý, ale...

Zatímco většina vysokorozpočtových studií se snaží oslovit co nejširší publikum a své hry usnadňují tak, že už mnohdy stačí jen držet jednou rukou šipku dopředu a druhou se krmit brambůrky, v tzv. „soulsovkách“ si musíte každý krok vpřed tvrdě zasloužit.

Jde o mimořádně obtížné kusy, které potrápí i ty největší tvrďáky, přesto se prodávají po milionech a na internetu proti nim prakticky nenajdete křivého slova. Kromě obtížnosti a unikátní metody vyprávění příběhu, která ponechává hráčům spoustu prostoru pro vlastní interpretaci, jsou jejich největší devízou unikátní bossové. Celkem už jsou jich desítky a věhlas mnoha z nich už dávno přerostl herní rybníček. Nazvat je těmi nejlepšími v historii je možná až příliš troufalé, nikdo jiný ovšem neumí chrlit obrovská monstra s takovou frekvencí a kvalitou jako právě „fromáci.“

Vypadá to, že ani Elden Ring nepoleví z vysoké úrovně hlavních záporáků.

Aby tuto skutečnost připomněli a už tak přehnaný hype Elden Ringu ještě přiživili, nechali vydavatelé hry zavzpomínat lidi z několika playstationových studií na jejich nejoblíbenější bossy z historie firmy. Ta kromě trilogie Dark Souls a příbuzné dvojice Demon’s Souls, obsahuje ještě kultovní Bloodborne a naposledy i Sekira. Vývojáři tak skutečně měli z čeho vybírat, o to zajímavější je pak konečný výběr.

Varování, text níže obsahuje významné spoilery o různých hrách z produkce From Software!

A koho tedy považuje za své nejlepší dílo sám Mijazaki? Mnohé to nejspíše překvapí, ale je to starý mnich (Old Monk) z prvních Demon’s Souls (a jejich remasteru).

Pokud v tuto chvíli marně pátráte v paměti, kdo že to vlastně je, nemusíte se cítit špatně. Vizuálně není nijak výjimečný, co se týče obtížnosti patří k těm jednodušším (jestli něco takového vůbec lze o někom v této sérii říct). Jeho unikátnost ovšem spočívá v tom, že není ovládán umělou inteligencí, ale jiným hráčem. „Proti našemu návrhu se objevilo mnoho námitek. Ale bylo to něco, co jsem opravdu, opravdu chtěl udělat... Jak z hlediska implementace, tak z hlediska faktoru zábavnosti jsme se setkali s velkým odporem a nikdo tomu tehdy nevěřil. Ale nakonec jsme to zvládli a myslím, že se z toho vyklubal zajímavý boss, kterého fanoušci ocenili,“ vzpomíná Mijazaki pro oficiální playstationovský blog.

Lady Maria z Bloodborne je podle fanoušků jednou z nejlépe oblečených herních postav vůbec.

A jaká další monstra se do přehledu dostala? Na celý seznam se můžete podívat tady, my vybíráme například obřího vlka Sifa a krále Arotiase z prvních Dark Souls, parádně oblečenou Lady Mariu z Bloodborne nebo „nesmrtelnou“ opici ze Sekira. Kdo je zná, moc dobře ví proč, kdo ne, alespoň netrpí nočními můrami.

Každopádně je více než pravděpodobné, že Elden Ring do této povedené partičky přinese dalších pár zajímavých kandidátů, čehož se masochistické části našich osobností nemohou dočkat.