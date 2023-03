Cities Skylines dostanou pokračování, chystá se i variace na The Sims

Vydavatelství Paradox Interactive nechtělo čekat na výstavu E3 (ostatně ještě není tak úplně jisté, jestli vůbec bude) a rozhodlo se s fanoušky podělit o chystané novinky s předstihem. A že jich je…

Tou nejdůležitější je bez debaty oznámení Cities Skylines 2, pokračování legendární strategie, která díky mnoha přídavným balíčkům „žije“ dodnes. Jenže po osmi letech od vydání už nedokáže uspokojit dnešní nároky na grafiku a tak se za nový začátek nikdo zlobit nebude. Bohužel, kromě prázdných reklamních frází jsme se moc nedozvěděli, dokonce i zveřejněný trailer je ryze filmový a neukazuje samotnou hru.

Kromě miliontých přídavků do her Europa Universalis a Crusader Kings v Paradoxu konečně pracují i na nových značkách. Jednou z nich je The Lamplighters League, což je tahová strategie, odehrávající se v kulisách připomínajících dobrodružství Indiana Jonese. Nenechte se zmást výrazně stylizovanou grafikou filmového traileru, podle ukázek přímo ze hry to vypadá na velmi komplexní zábavu. Dobrou zprávou pak je, že by měla vyjít ještě letos.

Největším překvapením celé prezentace byla ovšem variace na populární The Sims nazvaná Life By You. Stejně jako v původní hře se budete starat o své digitální lidičky, stavět jim domečky a plánovat volnočasové aktivity. Vzhledem k tomu, že poslední díl The Sims už je téměř deset let starý, by to mohlo mít úspěch, bohužel v tomto případě netušíme ani přibližné datum vydání.