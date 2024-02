Máme na víc, věří vydavatelé rozporuplně přijatých Cities: Skylines 2

Chvíli to trvalo, ale hře Cities Skylines z roku 2015 se nakonec podařilo zabrat pozici uvolněnou po úpadku série SimCity a stala se tou nejlepší urbanistickou budovatelskou hrou vůbec.

Hra má spoustu chyb, ale stále umí být zábavná.

Nedošlo k tomu ovšem přes noc a vývojáři potřebovali dlouhé roky na to, aby z nadějného konceptu pomocí oprav a dodatečných rozšíření vysoustružili dlouho očekávaného nástupce upadnuvší série Sim City. A když se jim to nakonec podařilo, mohou začít zase pěkně od začátku, protože loňské pokračování (viz naše recenze) vyšlo opět ve stejně syrovém stavu jako původní originál.

Někteří fanoušci ovšem pro tento obchodní model vývoje za pochodu nemají pochopení (viz náš článek) a teď to vypadá, že se nastalá situace příliš nelíbí ani vydavatelství Paradox, pod jehož hlavičkou Cities: Skylines 2 vznikly.

Těm se sice dostalo vcelku pozitivních recenzí (na Metacriticu 74 bodů ze sta) i prodejů (více než milionové prodej), přesto si ředitel Paradoxu Frederik Wester ve finančním zúčtování loňského roku nebral příliš servítky. „Jsme naštvaní, že jsme nesplnili očekávání hráčů, co se týče výkonu hry a že jsme ji nemohli vydat na všech platformách najednou,“ píše zkušený byznysmen, který už vloni musel odepsat jednu velikou ztrátu v podobě neúspěšné tahovky Lamplighters League (viz náš článek). Stále však věří, že se jim nakonec podaří reputaci zachránit. „Můžeme a také musíme být lepší,“ neztrácí optimismus.

Na straně komunity ovšem už víra není tak silná, protože ani veliký patch z minulého týdne příliš věcí neopravil. Hra má tak stále na Steamu jen přibližně 60 procent kladných hodnocení.