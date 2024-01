Jednu z nejtoxičtějších komunit má mírumilovná hra o stavění města

Online prostředí počítačových her je svojí toxicitou proslulé. Rouška anonymity v lidech probouzí ty nejhorší pudy, a i když jde v podstatě jen o volnočasovou aktivitu, která má člověka v první řadě pobavit, neváhají se někteří „zhádat do krve“. Vulgarity, rasismus, sexismus či výhrůžky násilím ke hrám bohužel neodmyslitelně patří, a i když je drtivá většina naší scény slušná, těch pár jedinců na ni vrhá negativní světlo.

Splupráce mezi fanoušky a vývojáři je pro Cities: Skylines zásadní. Poslední dobou ovšem skřípe.

Množství nenávistných projevů se pak také velmi liší případ od případu. Nejhůř na tom jsou kompetitivní mainstreamové hry, které lákají především mladší publikum. Takové League of Legends, Call of Duty, Dota 2 nebo CS:GO 2 jsou pomyslnou žumpou, ty pomalejší a na přemýšlení náročnější tituly mají naopak většinou komunitu přátelštější.

Zdůraznit ovšem musíme ono slovo většinou, najdou se totiž výjimky. Jednou z nich je bohužel budovatelská strategie Cities: Skylines 2. Ta vyšla koncem loňského roku a stala se důstojným nástupcem dnes už kultovní jedničky, k dokonalosti má ovšem daleko. Jak už to u podobného typu her je, samotným vydáním vše teprve začíná a až v následujících letech do ní teprve budou přibývat další mechaniky. Pravda, obsahu mohlo být víc už v první verzi (viz naše recenze) a po technické stránce také nešlo o žádný zázrak (viz náš článek), většinově ovšem panuje konsenzus nad tím, že základy byly postaveny solidní.

Ředitelka Mariina Hallikainenová apeluje na hráče, aby se chovali slušně.

O to překvapivější je, jak nenávistná atmosféra kolem hry panuje. Vývojáři se snaží být k hráčům velmi otevření a zaměřují se primárně na věci, které je aktuálně trápí nejvíc. Vést konstruktivní debaty je pro dobro obou stran, přesto se veškerá smysluplná kritika utápí v neustálých výpadech, urážkách a osočování. Situace došla tak daleko, že známý výrobce oblíbených modifikací vystupující pod přezdívkou Deranged Teddy oznámil, že se kvůli enormní toxicitě v diskusích rozhodl skončit s další tvorbou, protože už jednoduše nemá chuť být součástí takové komunity.

„Nemyslím si, že jsou Cities Skylines 2 dokonalé. Nicméně… je smutné sledovat, jak tolik lidí plive jed do tváře lidem, kteří udělali malé, a s nejlepšími úmysly míněné chyby, a obviňuje vedení společnosti z lenosti, lhaní, finančních podvodů a dalších nekalých praktik,“ vysvětlil své rozhodnutí přestat dále nabízet a podporovat oblíbené modifikace, které mimo jiné výrazně vylepšovaly umělou inteligenci obyvatel virtuálních měst.

Pokud by snad někdo čekal, že se po takovéto ztrátě někteří lidé chytnou za nos a situace se zlepší, byl by na omylu. Situace je tak špatná, že se k věci vyjádřila i ředitelka společnosti Mariina Hallikainenová. V novoročním vzkazu komunitě sdělila, že je její povinností chránit své zaměstnance a zajistit, aby byli i nadále motivovaní a produktivní. Pokud se situace nezlepší, vidí jediné možné řešení v tom, že dosavadní otevřená komunikace bude ze strany vývojářů výrazně utlumena.

Zdůraznila pak, že se rozhodně nevyhýbá žádné kritice, musí se ovšem zachovat pravidla slušnosti.

Vypadá to celkem samozřejmě, že? Přece jen se tady bavíme o počítačových hrách, ne o názorech na politiku nebo problematiku ekonomické migrace. Jenže bohužel stále existují lidé, kteří jiný názor nedokážou akceptovat, ani když jde o takovou banalitu, jakou je barva vlasů videoherního hrdiny (viz náš článek).