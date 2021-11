Historie se opakuje, nový Battlefield se v době vydání hráčům nelíbí

„Jatka začala,“ píše se v jednom z nejvíc trendujících příspěvků na sociální síti Reddit s odkazem na steamové hodnocení nového dílu série Battlefield. To je aktuálně na hodnotě pouhých 26 procent, což je pro jeden z klíčových titulů předvánoční sezony poněkud trapné. Hráčům se nelíbí prakticky nic, od zásadních změn v pravidlech, jako je například nahrazení jasně daných povolání osmičkou operátorů à la Apex Legends, přes nedostatek obsahu až po příliš velké mapy a spoustu bugů.

Jendou z nejvíce kritizovaných stránek Battlefieldu je zahrnutí operátorů na úkor obecnějších povolání.

Možná by to mohlo vypadat, že v Electronic Arts kvůli tomu zasedá krizový management a odpovědní lidé se třesou o své pozice, s největší pravděpodobností tomu tak však není. Battlefield 2042 je totiž klasickým zástupcem aktuálního trendu „hry jako služba“, a tak se prostě dopředu počítá s tím, že bude doděláván za pochodu. Je samozřejmě smutné, že si Electronic Arts dělají z hráčů platící testery, troufám si však tvrdit, že ti, kdo Battlefield 2042 najdou až pod stromečkem, budou hrát výrazně jinou hru.

Ostatně není to poprvé, co se tato série dočkala podobného přijetí. Start Battlefieldu 4 v roce 2013 byl vyloženě katastrofický, když mnohým nešel ani zapnout (viz náš článek). Jenže v průběhu následujících měsíců jej vývojáři dokázali opravit a nakonec šlo o obrovský hit, který prodal víc než sedm milionů kopií a dostal i několik prestižních ocenění.

Vlnu nenávisti schytal v roce 2017 i Battlefront 2, což je v podstatě Battlefield ve světě Hvězdných válek od stejných autorů. Tam byl zase na vině především špatně nastavený systém odměňování, který byl až příliš orientovaný na mikrotransakce. Electronic Arts se ovšem na základě reakcí fanoušků nebály sáhnout do jejích základních mechanismů a s odstupem času lze říct, že jde o jednu z nejlepších Star Wars her vůbec (viz náš článek).

Dočká se časem milosti i Battlefield 2042? Vyloučit to nelze. Po víkendu stráveném střílením v jeho obrovských mapách musím říct, že potenciál k tomu rozhodně je. Jakkoli se spoustou výtek souhlasím, nepochybuji, že většina z nich bude časem opravena. Za mě je aktuálně největší problém v nedostatku vozidel, díky nimž je přesun na místo „akce“ zbytečně zdlouhavý.

I když by teď bylo snadné se po hře „povozit“, čekáme s recenzí na první velký patch, který slibuje opravit aspoň ty nejkřiklavější nedostatky. Do té doby ovšem doporučujeme s nákupem počkat, v tuto chvíli totiž hra nenabízí nic, za co byste chtěli platit.