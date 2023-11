Přidejte si zdarma do knihovny jeden z nejhorších dílů Assassin’s Creed

Po tříleté pauze se letos série Assassin’s Creed vrátila a nutno říct, že jí delší pauza prospěla. Mirage (naše recenze) se zbavil většiny RPG prvků, které předchozí díly až nemístně prodlužovaly a důrazem na plížení dokázal přilákat zpět dostatek původních fanoušků. Ubisoft si prodeje pochvaluje a se značkou má veliké plány, kromě menšího dílu pro virtuální realitu Nexus (viz naše recenze) a mobilního Jade to bude především do Japonska zasazený díl s podtitulem Red.

Assassin’s Creed: Syndicate je jedním z neslabších dílů série, hrát se ale dí.

I dnes ovšem stále existují hráči, kteří s Assassin’s Creed nemají zkušenosti a právě na ně cílí aktuální promoakce, kdy Ubisoft zcela zdarma rozdává starší díl série Syndicate, který vyšel v roce 2015 a obecně je vnímán jako jeden z nejhorších dílů vůbec. Londýn po průmyslové revoluci je sice fascinující prostředí, bohužel samotná hra je jen nepříliš soudržný slepenec neustále se opakujících misí (viz naše recenze).

Každopádně pokud se jen tak chcete proběhnout historickými kulisami a ochutnat pro celou sérii typický parkourový pohyb, poslouží tento díl stejně dobře jako každý jiný.

Hru si můžete přidat do své ubisoftí knihovničky na tomto odkazu (musíte odscrollovat až na poutací obrázek Givewaway), poté vám tam zůstane na pořád. Jen to musíte stihnout do 6. prosince, kdy akce končí.