Práce na čtvrtém Zaklínačovi je v plném proudu

Projekt čtvrté hry z populární série založené na knihách od polského autora Sapkowského je ve studiu CD Projekt nyní hlavní prioritou. Hra má krycí jméno Polaris, jde ji však prozatím jednoduše označit jako Zaklínač (Witcher) 4, ačkoliv se tak nakonec nejspíše jmenovat nebude.

O přípravě další hry ze zaklínačského fantasy světa vyprávěl pro server Lega Nerd kreativní ředitel projektu Sebastian Kalemba. Ten potvrdil, že Zaklínače 4 rozhodně nemůžeme čekat v nejbližší době. Zatím se spekuluje o tom, že by mohla dorazit nejdříve koncem roku 2025. Zároveň to znamená, že hra zřejmě už nebude pokračovat v příběhu z prvních třech her, a půjde tak buď o úplně nový příběh, nebo nějakou dějovou odbočku.

Kalemba prohlásil, že se tedy už Zaklínač 4 nebude moci spoléhat jen na fanoušky prvních třech her, jelikož od vydání posledního dílu už uplynulo mnoho let. Fanouškovskou základnu bude nutné vybudovat znovu, což ovšem také znamená, že čtvrtý díl bude zřejmě přístupný i bez hlubší znalosti prvních třech dílů. Dodal ovšem, že na dlouholeté příznivce, které znají první tří díly nazpaměť, se také bude během vývoje myslet.

Zaklínač 4 bude fungovat na enginu Unreal Engine 5, což přinese ještě daleko širší možnosti, jak si vyhrát s různými grafickými detaily, světlem, stíny, jemnými texturami, hustým porostem v lesích a podobně. Na stejném enginu mimochodem CD Projekt bude budovat i příští Cyberpunk. Studio tedy definitivně opouští vlastní REDengine.

Poslední finanční výsledky firmy také naznačily, že již téměř polovina studia CD Projekt už pracuje právě na projektu Polaris. Hodně vývojářů však ještě zůstává u podpory Cyberpunku 2077, kde je aktuálně ještě potřeba sledovat dění a opravovat případné chybky v rozšíření Phantom Liberty, které vyšlo letos v září.

O čtvrté hře v zaklínačské sérii toho oficiálně nevíme mnoho, jediným vodítkem je pouze obrázek medailonu zaklínačské školy Rysa. Ten naznačuje, že by se příběh už nemusel točit okolo starého známého Geralta, jelikož ten nosí medailon školy Vlka. Hodně se spekuluje o tom, že bychom v další hře mohli sledovat osud Ciri, další hodně známé postavy.

Kalemba v rozhovoru dodal, že se s dalším dílem snaží pokořit hranice, které nastavil fantastický třetí díl. Znamená to, že se CD Projekt pokusí o ještě zajímavější příběh, herní svět i hratelnost. Je nám jasné, že to jsou takové typické marketingové sliby, nicméně na hru ještě propracovanější, než je třetí díl, jsme rozhodně zvědaví.

CD Projekt už v minulosti naznačil, že po Polarisu nás čeká remake prvního dílu a na čtvrtý díl pak budou navazovat ještě dva další, které utvoří novou trilogii. To už se ovšem bavíme o časovém horizontu, který sahá určitě až někam za rok 2030.