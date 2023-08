Fanoušek ukázal, jak by mohl vypadat Zaklínač z lega, už ho všichni chtějí

Monster slaying is a complicated profession



Check the White Wolf photo from @lord.of.the.bricks as well



#lego #legowitcher #witcher #witcher3 #thewitcher #geralt #geraltofrivia #whitewolf #wildhunt #legocustom #legostragram #legominifigures #afol #minifigures #legophotography #minifigure #legoart #digitalart #customminifigure #mobilephotography