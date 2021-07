The Witcher: Monster Slayer je tu. Stanete se zaklínačem s mobilem v ruce

Pokémon Go nebyla první hra, která využívala propojení herního světa s tím skutečným pomocí takzvané rozšířené reality, kdy se na displeji telefonu zobrazuje skrze fotoaparát nejenom okolní svět, ale ještě dodatečná herní vrstva. Žánr „locatin-based“ her však zpropagovala a dosud zůstává na vrcholu.

Zahrát jsme si tak mohli v kouzelnickém světě Harry Potter: Wizards Unite, zombíky zamořením The Walking Dead: Our World a v pár dalších. Nyní přichází verze určená pro všechny fanoušky Zaklínače.

Hra funguje na stejném principu jako všechny ostatní. Herní mapa vychází z Google Maps a transformuje vaše okolí v nebezpečný svět plný monster. Budete plnit úkoly, které vyžadují, abyste zvedli zadek a přesunuli se do určité oblasti a samozřejmě bojovali s monstry. U příběhu potěší i dabing.

Boje jako takové vypadají celkem zábavně. Tvůrci se snažili, aby v nich šlo o víc, než jen rychlé klepání na displeji telefonu, ale vyšlo jim to jen z části. Když přejíždíte prstem po displeji rychle, provádějí se rychlé útoky, když si dáváte mezi seky trochu pauzu, provádějí se silné útoky. Přidržením prstu na displeji se provádí kryt, dále tu máme magii ve formě znamení, která načrtnete prstem. Ještě si můžete vypomoci třeba hodem bomby.

Dohromady je to dobrý systém, hra vypadá opravdu pěkně, bohužel pocit z boje není až tak dobrý, jak jsem doufal. Samozřejmostí je zisk zkušeností, přerozdělování bodů do oblastí boj, alchymie a znamení a na to navázaná výroba. S přáteli si můžete posílat předměty.

Líbí se mi, jak hra zachovává známe prvky, jako jsou nátěry na meč před bojem, nicméně je zřejmé, že bez placení to půjde všechno pomalu. Tyto užitečné předměty je lehké spotřebovat, ale mnohem těžší vyrobit.

The Witcher: Monster Slayer

Hra mi během hodiny snad třikrát vnucovala startovní balíček, který obsahuje řadu užitečných předmětů. Hlavně stříbrný meč, jenž zpočátku dost pomůže v boji. Bez něj je to celkem těžké a než si plněním úkolů naspoříte penízky na svůj, objeví se vám pár šedivých vlasů. Na výrobu předmětů je samozřejmě také navázán časovač.

Nebudu zastírat, že za mě je The Witcher: Monster Slayer spíš zklamání, na druhou stranu, stažení hry je zdarma, takže pokud patříte mezi fandy Zaklínače, určitě zkuste. Mimochodem, řada hráčů hlásí kuriózní bug, kdy po splnění prvního úkolu poskočili rovnou na level 40.