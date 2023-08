Aby toho Zaklínače snad nebylo málo, Sapkowski chystá další knihu

Zatímco většina spisovatelů by asi byla nadšená z toho, že jejich dílo znají lidé po celém světě, polský spisovatel Andrzej Sapkowski nemá z úspěchu herního Zaklínače bůhví jakou radost. Vývojářům z polského CD Projektu totiž tehdy příliš nevěřil a prodal jim práva na volné využití značky v herním průmyslu za pouhých 250 tisíc korun. Dosavadní trilogie přitom prodala už 75 milionů kopií a další desítky milionů pravděpodobně ještě přibudou, protože se chystá remake prvního dílu a minimálně jedno další pokračování.

Andrzej Sapkowski je jeden z těch případů, kdy je lepší oddělovat autora od jeho díla.

Není tajemstvím, že Sapkowski na úspěch hry žárlí (viz náš článek), dokonce se chtěl vyššího podílu ze zisků domáhat u soudu (viz náš článek), nakonec se ale s herním vydavatelstvím dohodl bez právníků (viz náš článek). Spisovatel, který i podle mnoha fanoušků s oblibou holduje alkoholu, ovšem beztak nouzí netrpí, smlouva s Netflixem, který jeho dílo adaptoval do seriálové podoby, už byla daleko štědřejší a navíc vyvolala novou vlnu zájmu o původní knihy.

Přesto se tento svérázný spisovatel po víc než deseti letech od vydání poslední knihy zase vrací ke svému řemeslu a navzdory předchozím tvrzením vytvoří další příběh ze světa Zaklínače. Prozradil tak v rozhovoru pro ukrajinský podcast Fantastic Talk(s) s tím, že by mu jeho dokončení nemělo zabrat víc než rok.

Bohužel, ani slovem nenaznačil, jakou bude mít návrat podobu. S největší pravděpodobností nepůjde o přímé pokračování, ostatně svého ikonického hlavního hrdinu si v závěru posledního dílu zabil. Možností, jak na své nejznámější dílo navázat, má však spoustu. Může to být prequel, spin-off jedné z vedlejších postav nebo třeba dodatečný příběh, který umístí mezi události původní pentalogie.

Otázkou tak zůstává jen kvalita – víc než nějaké umělecké vnuknutí to totiž vypadá, jako by chtěl Sapkowski aktuálně trendy značku jen ještě víc vyždímat.