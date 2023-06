Zaklínač má už i vlastní řadu deodorantů

Není to tak dávno, co zaklínače Geralta znala jen hrstka nerdů a milovníků fantasy literatury. Dodnes si pamatuji, jak jsem švagrovi za těžké peníze na Aukru sháněl ztracenou „Věž Vlaštovky“, kterou jsem po náročném večeru zapomněl ve vlaku. Původní série totiž vyšla jen v omezeném nákladu a sběratelé šroubovali cenu do absurdních částek.

Deodorant je fajn, ale Geralt by využil šampón.

Jenže díky skvělé práci společnosti CD Projekt a o poznání méně skvělá práci Netflixu je dnes ze Zaklínače absolutní mainstream a člověk se pomalu bojí otevřít ledničku, aby na něj „Witcher“ nevyskočil.

Třetí řada seriálu už je doslova za humny, a tak se kola reklamního průmyslu roztáčejí na maximální obrátky, a Zaklínač se na vás brzy vrhne i při návštěvě drogerie.

Svojí spolupráci se slavnou značkou totiž nově oznámila i kosmetická značka Old Spice, která pouští na trh speciální edici deodorantů nazvanou „The White Wolf“. Jeho vůně se skládá „ze svrchních tónů krvavého pomeranče, středních tónů broskvových květů a spodních tónů cedrového dřeva, které poskytnou svému nositeli během letošního léta pocit svěžesti.“ Přesně tak si totiž Andrzej Sapkowski svoji nejslavnější postavu při psaní určitě představoval.

Zaklínačův deodeorant

Kosmetická sada každopádně bude k dostání i u nás, navíc by podle zásad mateřské korporace Procter & Gamble neměla být testována na zvířatech, takže minimálně do sluníčkem vypražené MHD její použití vřele doporučujeme.

Trochu se ovšem obáváme, kam devalvace značky dosáhne. Witcher Menu v „Mekáči?“ Striga v kindervajíčku? Cover „Toss A Coin To Your Witcher“ od Kapitána Dema? od Kapitána Dema?