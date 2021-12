PŘEHLED: Videoherní padouši, kteří dělají špatné věci z nepochopitelných důvodů

Asi nebude moc lidí protestovat (a to se dnes protestuje skoro kvůli všemu), že nejen v případě videoher platí, že kvalitní záporák je v podstatě stejně důležitý jako povedený ústřední hrdina.

Ne vždy to samozřejmě vyjde. Někteří zloduchové jsou přinejlepším ucházející, další jsou vysloveně špatní. Ale možná je to pořád přijatelnější, než když mají velký potenciál, ale kazí ho to, že nad jejich motivací člověk musí kroutit hlavou. A i to se bohužel stává častěji, než by bylo záhodno.

Příkladů je tím pádem víc, než má nul nová záloha za elektřinu v případě bývalých zákazníků Bohemia Energy, takže je opět hodně těžkým úkolem vybrat jich jen několik. Ale my jsme stejně odvážní jako abstinent, který vyrazí do Stodolní ulice v Ostravě, a zkusili jsme to.

1. Bowser ze série her s Mariem

Ano, Bowser je jednou z nejznámějších postav z universa her s Mariem. Ano, sám o sobě to rozhodně není špatný záporák, vlastně je velmi často označován za jednoho z nejlepších zloduchů vůbec. Ale co se v jeho případě rozhodně nepovedlo, je to, jak je prezentována jeho motivace k páchání zla.