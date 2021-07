ANKETA: Jak vnímáte poslední kroky Ubisoftu?

Ondřej Martinů - Mám Ubisoft vesměs rád, takže toto směřování se mi opravdu nelíbí. Management firmy je evidentně celkem mimo, když to zkouší s poněkud trapnými „trendy“ hrami jako je XDefiant. Chápu že každý chce být tím, kdo narazí na novou zlatou žílu typu Fortnite, ale už je těch pokusů trochu moc. Hry typu free to play ať si klidně dál vyrábí, ale hlavně ne na úkor klasických singleplayer titulů, to je taky špatně.

No a co se onoho live service Assassin’s Creed týče, to mi vadí snad nejvíc. Místo toho, aby Ubisoft trochu poslouchal hráče a po té uplynulé velkolepé trilogii se zase vrátil k nějakým příběhovějším a koncentrovanějším dílům, klidně i třeba nějakému remaku, tak chce sérii takhle zabít. A opět je to, předpokládám, na povel někoho z vyšších pozic, kdo je úplně odtržený od reality. Ach jo.



Jan Srp - Proti hrám od Ubisoftu jsem měl vždy spoustu výhrad a směřování studia se mi dlouhodobě moc nepozdávalo, ale na rovinu - čas od času jsem si v jejich obřích světech dokázal na desítky hodin ztratit. Sice většinou až s několikaletým odstupem od vydání, ale přesto jsem hrál všechny díly sérií Far Cry, Watch Dogs a až na poslední díl jsem dohrál do konce komplet sérii Assasins Creed (tedy s výjimkou naprosto příšerné podsérie Chronicles). Aktuální kroky společnosti však zapříčinily, že jsem o jejich budoucí tvorbu zcela ztratil zájem a po Far Cry 6 a dohnání Valhally už je budu nejspíše zcela ignorovat.

Chápu ekonomickou stránku věci, a že je pro ně důležitější soustředit se na nastupující generaci než věčně nespokojené boomery, ale já hraju hry především kvůli ucelenému příběhovému zážitku. Tedy něčemu, po čem v chystaných hrách nezůstalo ani památky.

Necítím žádné veliké zklamání, ty značky jsem měl rád, ale o vyložené srdcovky zase nešlo. Ubisoft už dlouho nabízel jen ryze spotřební zboží bez jakékoliv přidané hodnoty. Jestli ale chcete můj názor, myslím, že toho v Ubi jednou budou litovat a dojdou ke stejnému závěru jako Electronic Arts. Tedy, že vsadit vše na jednu kartu a prokoučovat dobrou pověst zavedených značek je škoda. Ale kdo ví, třeba mi jen ujíždí vlak.

Ondřej Zach - Jediné, co mě děsí, jsou ty AAA free 2 play hry. Pokud Ubisoftu nestačí několikamilionové prodeje placeného Assassin’s Creed, který mnozí kupují kvůli seasson passu rovnou v dražší gold edici, nechci se domýšlet, jak by asi vypadala free 2 play verze, která má vydělat ještě víc peněz.

U „live service“ platformy počkám, co z toho vyleze, rok 2025 je ještě dost daleko a xDefiant prozatím vypadá jako pokus o to vytvořit vlastní Overwatch, o němž budeme rok či dva po vydání psát, že vypíná servery. Na druhou stranu se musí Ubisoftu nechat, že zkouší všechno možná a občas to vyjde. Sám se třeba velmi těším na strategii Mario + Rabbids Sparks of Hope, na níž dělá velký nadšenec Davide Soliani (a která určitě nevydělá to, co Assassin’s Creed), série Far Cry mě pořád baví, udělat z Assassin’s Creed RPG byl za mě dobrý krok a tipuju, že u Riders Republic se bude dát také vyřádit. Na věci typu Hyper Scape, Tom Clancy’s Elite Squad a mnohé další se zkrátka zapomene.