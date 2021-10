Ještě před vydáním si můžeme zdarma zahrát plnou verzi Riders Republic

Riders Republic Trial Week poběží od 21. října 9:00 do 27. října 9:00, a to na všech podporovaných platformách (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Luna). Háček je v tom, že trial verze je omezena čtyřmi hodinami hraní. Až svůj čas vyčerpáte, budete si muset počkat do 28. října, kdy hra vychází. Získaný postup samozřejmě půjde přenést.

Pokud jste prošvihli některý z už proběhlých beta testů a Riders Republic vás zajímá, je to ideální příležitost, jak hru vyzkoušet a případně se nespálit s následnou koupí.

K trial verzi se váže také první event nazvaný Mad Challenge. Je to hromadný závod, u nějž se kvalifikuje deset nejlepších. První vylosovaný hráč pak získá nejenom speciální kolo ve hře, ale také gold edici hry. Abyste se mohli eventu zúčastnit, je třeba se zaregistrovat na webu, ve hře absolvovat výukovou fázi a získat dvacet hvězd. Poté se na místě Shackdaddy’s Events zpřístupní vlastní výzva.

V Riders Republic budete na kole, na lyžích, na snowboardu nebo oblečený ve wingsuitu plnit jednu výzvu za druhou a porovnávat se s ostatními. V ultimátních závodech, které kombinují víc disciplín, se pak utká až šedesát čtyři hráčů. Víc si přečtěte na Bonuswebu zde.