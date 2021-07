Ubisoft představil novou hru ze světa Toma Clancyho. Příběh nečekejte

Vydavatelství Ubisoft poměrně nečekaně představilo světu novou chystanou hru, která se inspiruje odkazem oblíbeného spisovatele špionážních románů Toma Clancyho. Pokud byste však kvůli tomu čekali nějaký mrazivý politický thriller, nejspíše budete zklamaní. Novinka nazvaná XDefiant chce být za každou cenu cool a na jakékoliv vyprávění příběhu zcela rezignuje. Půjde o multiplayerovou střílečku z vlastního pohledu, která proti sobě pošle znepřátelené frakce z her Ghost Recon, Splinter Cell a The Division.

Zhruba pětiminutové představení hry ovšem působilo mírně řečeno rozpačitě. Představte si týmovou akci á la Rainbow Six Siege s výraznými hrdiny ve stylu Overwatch, zabalenou do estetiky „fialového“ datadisku k poslednímu Far Cry (naše recenze). Slovy autorů jde o kombinaci rychlých přestřelek a punkových moshpitů, což v nás spíše než nějaké těšení vyvolává ironický úsměv.

Datum vydání ještě neznáme, ale už od pátého srpna se PC hráči mohou hlásit do otevřené bety. XDefiant samozřejmě vyjde na nových i starých xboxech a playstationech, a to jak je u podobných her poslední dobou zvykem v režimu free 2 play.

Nezbývá než doufat, že výsledek bude daleko lepší než oznamovací trailer a XDefiant nedopadnou jako v mnohém podobný Hyper Scape od stejné firmy, po kterém po roce od vydání už neštěkne ani pes.