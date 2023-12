Youtuber dostal vyhazov z nezávislé hry roku. Zadržoval peníze pro charitu

Youtubera Jirarda známého pod pseudonymem The Completionist jste v Sea of Stars mohli najít jako nehratelnou postavu „Jirard the Constructionist“. Jirard si své místo ve hře zasloužil svými dosavadními skutky: podporou nezávislé scény a pořádání dobročinných streamů, ze kterých měly vybrané peníze následně putovat na charitu.

Jirard měl během posledních deseti let na dobročinných streamech vybrat přes 600 tisíc dolarů, tedy asi 13,5 milionu korun. Jenže místo toho, aby peníze posílal dál, ležely roky na jeho bankovních účtech. Jirard přitom velice často mluvil o partnerství s různými nadacemi, například zaměřujících se na boj proti degenerativním mozkovým chorobám. To, že žádné peníze nepředával dál, vyplynulo až z jeho daňových přiznání po dlouhých letech, kterých si někdo všiml a zveřejnil na sociálních sítích.