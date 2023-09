RECENZE: Sea of Stars je nápadité RPG ze staré školy

Ač je to počin, který nejenom svou vizuální prezentací docela úspěšně evokuje devadesátá léta předchozího století a éru 16bitových konzolí, nemusíte mít z návratu do minulosti obavy. Z dostupných verzí si bereme na paškál tu pro konzoli PS5.

Projekt Sea of Stars se výrazněji připomenul v březnu roku 2020, kdy se objevil na Kickstarteru. Přilákal na 25 tisíc lidí, od nichž se následně v kampani vybralo přes milion amerických dolarů. Jakkoliv byl původní záměr hru vydat už v průběhu minulého roku, nakonec došlo k prodlevě, na které řada vlastníků PS5 vydělala. Za předpokladu, že jsou majitelem účtu Extra/Premium, díky čemuž se dostanou k Sea of Stars takříkajíc gratis. Pro pořádek, hra je dostupná i v předplatném Game Pass.

Příběh hrdinů

Příběh nabízí pohled na mladou dvojici chrabrých válečníků, disponujících unikátními magickými dispozicemi, které je předurčují k boji s velkým zlem. Třebaže jsou oba protagonisté přespříliš archetypální, taková ta standardní sorta ultraklaďasů, ochotných vypomoci i se sběrem spousty PS trofejí, celá story má při svém postupném odhalování nečekaně bohatý a vrstevnatý základ. A díky některým zúčastněným figurám pak v rukávu něco zásadních zvratů, příležitostně okořeněných nehratelnými anime sekvencemi.

Konfrontační rendez vous s úhlavním nepřítelem se sice nekoná, nicméně za něj budou mluvit především jeho činy s ambicí přetvořit svět k obrazu svému. A je-li tak řeč o zdejším univerzu, v Sea of Stars se ocitnete na místě definovaném ostrovními lokacemi, mezi nimiž se přepravujete na rychlé lodi, abyste poté na pevnině procházeli mapou pěkně po svých a cestou zdolávali nejrůznější překážky. Mezi těmito budou na prvním místě různorodí nepřátelé, včetně koncových bossů. Ale také rozličná puzzle, příjemné to dochucení tradičního RPG menu.

Sea of Stars Sea of Stars

Grafická stránka tedy připomíná časy dávno minulé, ovšem tvůrci nachystali nebývale rozmanité scenérie, takže vás žádná z navštívených destinací nebude nudit. Když k tomu připočtu tematický soundtrack s řadou skvělých tracků, musím tvůrce za jejich práci jednoznačně pochválit. Byť jedním dechem dodávám, že jsem měl problémy s perspektivou, neboli pseudo 2D pohled na herní dění může být prostě někdy matoucí.

Co nabízí herní svět

Potěšujícím zjištěním je množství nejenom pohybových aktivit vámi ovládaného hrdiny, po jehož boku obrazem zpravidla jdou další dvě vybrané postavy napodobující rejstřík jeho činností. Šplhání, přelézání a přeskakování, plavání a potápění, či posunování beden a k tomu určených objektů. To všechno neuvěřitelně oživuje hru, i když bych občas ocenil být na mapě sólo, aby mi ostatní nepřekáželi ve výhledu. Nadějete se obvyklého průzkumu herního prostředí, kde na vás čekají skryté truhličky s lákavým obsahem, ale také nášlapné mechanismy a páky otevírající postup vpřed.

Brzdným elementem jsou zejména všudypřítomní nepřátelé a následný tahový soubojový systém, kde se snažíte dokázat, že vám status legendárních válečníků náleží po zásluze. Za žánrově osvěžující vnímám koncept, že své soupeře dopředu vidíte a mnohdy se jim můžete vyhnout. Osobně vnímám nahodilou generaci bojů viděnou kupř. v Octopath Traveller (RECENZE: Octopath Traveller 2 je jako kniha povídek, vydá za osm her) za zastaralou a jsem rád, že v tomto bodě tvůrci zamířili směrem k moderně. Pohříchu tomu tak v některých jiných už není.

Co by to bylo za RPG bez vedlejších aktivit. Vyjma miniher typu tradičního rybaření nechybí ani rozličné subquesty. Je však velká škoda, že jsou bez trasování, a třebaže je očividné, že jde o tvůrčí záměr s jasným odkazem v tomto ohledu na nepříliš komfortní herní minulost, nevnímám nutnost dělat si ke hře poznámky jako bůhvíjak přínosnou. S čímž úzce souvisí i dlouhou dobu těžkopádné návštěvy míst, do nichž se z vlastního důvodu chcete navrátit. A přitom zrovna rychlé cestování tady šlo vyřešit docela hezky a elegantně.

Souboje na tahy

Naproti tomu k soubojovému systému nemám připomínek. Kolový rámec má očekávané takticko-strategické kontury, kam patří i alternativa prostřídat v průběhu boje některého z unavené trojice hrdinů. Vypíchnout musím motiv standardního fyzického výpadu, který uvolní fragmenty veledůležité many. Ta zůstává na soubojové obrazovce s tím, že je na vašem uvážení, kdo a kdy se manou nabije. Načasování může být klíčové a potenciál many se poté přetransformuje kupř. do výrazně destruktivnějšího ataku.

Sea of Stars

Jiným zvýhodňujícím prvkem je váš akčněji pojatý vstup do dění. Pokud totiž ve správnou chvíli stisknete tlačítko X, leckdy opakovaně, budete při útoku silnější, anebo naopak utržíte menší zranění. Tak trochu ve stylu legendárního Vagrant Story z konzole PSX. Přičemž jsou tu i momenty, třebas hod magickým bumerangem, který je již zcela v intencích mnou výše citované klasiky. Bonusy z toho plynoucí naprosto zásadně ovlivňují každý střet. V němž dále těžíte z několika unikátních a postupně se aktivujících komb, odvislých od spolupráce konkrétních postav.

Je však pravda, že hrdinové mají hodně omezený výčet schopností. Jejich progres je víceméně dopředu nalajnovaný a neměnný. Ani posun u nových zbraní, kde musíte vždy akceptovat pouze vyšší útočné číslo, nesluje potřebnou zajímavostí. Kreativnější je to až v případě pokrmů, které na základě nalezených či zakoupených receptů vyrábíte a které primárně slouží pro uzdravení a doplnění hodnoty magie. Kvůli značně omezené nosnosti musíte dobře naplánovat, též s ohledem na dostupné suroviny, co si pro boj přesně ukuchtíte.

Můj dojem je takový, že začátky v Sea of Stars mohou být docela náročné. Zkrátka chvíli potrvá, než vstřebáte herní nuance a zákonitosti. Počítaje v to podařený nápad, kdy soupeř vizuálně deklaruje aktivaci nějakého speciálního útoku a je záhodno jej, ve striktně vymezeném počtu kol, zastavit, eventuálně zpomalit. Nicméně za sebe bych řekl, že v pozdějších fázích se hraní Sea of Stars zjednoduší. Jakkoliv stále platí, že půtky s vrcholovým managementem (myslím tím bosse) není radno nikdy podceňovat.

Každá zkušenost je samozřejmě individuální. Tvůrci přicházejí s odstupňováním obtížnosti v dobrodružství, které nabízejí 30 až 40 hodin opravdu příjemně stráveného herního času. Ano, patrně se napodruhé do tohoto univerza už nebudete mít důvod vracet. Ovšem tento názor v budoucnu dost možná podlehne revizi – poté, co se na trhu objeví již potvrzené DLC. S podtitulem Throes of the Watchmaker a příběhově propojující Sea of Stars s předchozím počinem The Messenger od stejných tvůrců.

Sea of Stars Sea of Stars

Je svým způsobem legrační vidět klasické JRPG z úplně jiné dílny než z té ze země vycházejícího slunce. Podobně legrační je skutečnost, že jste na výkonné PS5 nekompromisně konfrontováni s během hry, která škobrtá skrze pravidelné přestávky pro načítací obrazovky. Ale abychom si rozuměli, vlastně to příliš nevadí. Jak ostatně naznačují prodejní výsledky, kterým by dále mohl napomoci ohlášený příchod krabicové verze, plánovaný na začátek příštího roku. A mimochodem, snad ještě taková maličkost. Cestou na konec hry jsem nestihl potkat ani jeden bug!

Slovo závěrem

Sea of Stars je výborné RPG s nápaditým, takticky koncipovaným soubojovým systémem, oživeným přítomností interesantních koncových bossů. Zdejší svět je plný různých překvapení, kam lze zahrnout i velké množství vypečených hádanek. Potěší také příběh, jenž je výrazně hlubší, než se na první pohled může zdát. Navíc s příslibem budoucího digitálního obsahu ke stažení.

Sea of Stars

Ačkoliv hra rozhodně není bez chyb a v některých ohledech úplně nesouzním s tvůrci zamýšleným old-schoolovým designem, znamenajícím lehce nekomfortní pojetí a promarněný čas, kterého není nikdy nazbyt, klady převyšují nad zápory. Takže bez ohledu na obvyklé počítání pro a proti musím vyslovit následující verdikt.

Asi takto. Pokud máte tento žánr a styl v oblibě, nepotřebujete se dívat na výsledné číselné zhodnocení, stačí vám jen a pouze krátké resumé. Dobrodružství v Sea of Stars je hra, jež by vám určitě neměla uniknout!