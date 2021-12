Věštíme, jaký bude rok 2022

Ondřej Martinů

1. Rok 2022 stále nebude tím pravým návratem k normálu před pandemií. Odkládat se budou další velké tituly, herní hardware bude nadále předražený a málo dostupný.

Steam Deck

2. Valve překvapí novým projektem ze světa Half Lifu. Ačkoli to nebude exkluzivita, všem bude jasné, že jejím startem bude Valve chtít podpořit popularitu Steam Decku – bude se totiž na něm hrát velmi dobře.

3. Nová generace virtuální reality od Sony bude hitem. Půjde o nejdostupnější VR brýle a Sony je podpoří pořádnou VR peckou z dílny First Party studia.

4. První trailer na Super Mario film bude jeden velký internetový meme, stejně jako pak i film samotný.

5. V roce 2022 se konečně dozvíme první konkrétní informace o GTA VI, a to ať už oficiálně, nebo v podobě úniku informací. Tak či onak, hráčům se to vůbec nebude líbit.

Honza Strachota

Oproti předchozím dvěma rokům si troufám předpovědět, že letos už se další zpoždění vydání různých titulů budou držet v normálu, protože průmysl již stihl přivyknout novému covidovému režimu a data vydání nových titulů ohlašuje s ohledem na něj. Rovněž ani v roce 2022 nečekám, že by se zlepšila situace na trhu s grafickými kartami, a nepředpokládám ani, že bychom se dočkali nové generace, takže bezprecedentní stagnace bude pokračovat.

Ondřej Zach

Dying Light 2: Stay Human

1. Konečně vyjde Dying Light 2 a bude to pecka. Ano, dávám zcela stejnou predikci jako loni, protože teď už na má slova dojde. Musí!

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 během roku 2022 nevyjde.

3. Pokud aspoň trochu poleví krize s nedostatkem čipů, Nintendo v druhé polovině roku ukáže novou, výkonnější verzi Switche s nějakým novým gimmickem.

4. Velcí hráči na trhu se budou snažit tlačit NFT (non-fungible token, česky nezaměnitelný token) ve hrách a bude to pěkná pruda.

5. Steam Deck bude hit, ale první vlna (Q1) bude značně omezená.

Honza Srp

Next-gen VR ovladač pro PlayStation 5

Sony konečně pořádně šlápne do rituální reality. PS VR 2 by ideálně měla vyjít do příštích Vánoc, minimálně ovšem už musí začít pořádná reklamní masáž. A já se budu nechat masírovat moc rád. Minulá generace je dnes už passé, ale dokázala svému nástupci připravit dokonalé podhoubí, a díky zpětné kompatibilitě budou mít hráči okamžitě za pár korun široké portfolio her. Některé z nich pak samozřejmě ještě umocněné next-gen patchem, který minimálně zvedne rozlišení. Věřil bych i v nějakou pecku srovnatelnou s Half-Life: Alyx, když už ne rovnou její port.

O virtuálních sběratelských předmětech NFT se bude hodně mluvit, ale ve skutečnosti nebudou příliš relevantní. Alespoň zatím. Uznávám, že tento koncept má v herním průmyslu zřejmě zářivou budoucnost, ale zatím je na to ještě brzy. A určitě to nebude v té podobě, jako se aktuálně vydává Ubisoft nebo Peter Molyneaux.

Co se týče samotných her, vyjde zas tolik hitů, že se to nebude dát rozumně uhrát, lidé si ovšem budou stále stěžovat. Elden Ring a Starfield se stanou obětí vlastního hypu a i když budou sbírat osmdesátková hodnocení, budou hodnoceny spíše jako zklamání. Hrou roku bude S.T.A.L.K.E.R. 2, nejpříjemnějším překvapením Suicide Squad, ostudou skončí Redfall a Midnight Suns, na PC pak přijdou porty Spider-mana a přislíbená bude i Tsushima. Amouranth vypadne během streamu bradavka, dostane za to ban a i když to údajně nikoho nebude zajímat, všichni se na to půjdou podívat ze záznamu.

Jan Kouba

1. Rok 2022 bude ve znamení NFT. Hry se budou snažit naskočit na novou vlnu, což vyvolá rozporuplné reakce nejen mezi hráči, ale i v rámci zaměstnanců samotných studií.

2. Microsoft přijde se svou odpovědí na DualSense a představí nový haptický ovladač pro Xbox, který snad bude plně kompatibilní i s PC, a my si konečně budeme moct užít plnohodnotné haptiky a adaptivních triggerů i mimo PS5.

3. Sony spustí svůj vlastní Game Pass.

Honza Žďárský

Dám nakonec dvě predikce: jednu pozitivní a jednu negativní. Osobně si myslím, že se rozmůže ve hrách obchod s NFT jako jedna z možností monetizace hry. Prozatím se hráči dokázali ubránit obchodu s NFT ve hře Stalker 2, kde tvůrci nabízeli možnost vlastnit kus hry (např. NPC) prostřednictvím tokenu NFT.

World of Warcraft

Pozitivní predikce je spíš přáním. Osobně doufám a do jisté míry i předpokládám, že se Activision Blizzard vzpamatuje ze série přešlapů a začne se svými osvědčenými značkami, jako je Diablo nebo Warcraft, nakládat uctivě a nebude se snažit válčit se svými hráči. To snad bude mít za následek zastavení propadu počtu hráčů a předplatitelů. Activision Blizzard by nicméně musel přehodnotit, jak nakládá s monetizací hry, kdy se například ve hře World of Warcraft objevují pay to win prvky.

Kdybych měl napsat konkrétnější predikci, tak si myslím, že příběh World of Warcraft Shadowlands bude uzavřen už v rámci patche 9.2 a tvůrci se budou značku snažit zachránit restartem celé série, řekněme World of Warcraft 2.

Jan Lysý

Tentokrát budu recyklovat dva své původní odhady, které nevyšly, a to, že bude oznámen nástupce Switche (nejen vylepšená verze), a to, že bude oficiálně potvrzeno Injustice 3. A konečně by snad mohl vyjít čtvrtý díl Dragon Age, i když si myslím, že to je spíš zbožné přání než realita s ohledem na to, že se plány a tvůrci u této hry mění rychleji, než já si měním ponožky.

Petr Zelený

Loni touto dobou jsem předpovídal, že se PC hráči dočkají po Horizon: Zero Dawn v roce 2021 další playstationové exkluzivity. A i když to nakonec technicky nebude ještě letos, tak už brzy si všichni gameři na osobních počítačích užijí boha války Kratose. Teď se modlím za to, aby pokračování Horizonu s podtitulem Forbidden West dorazilo na PC rychleji než první díl.

Starfield

A tak nějak předpokládám, že RPG Starfield nestihne datum vydání na konci roku 2022 a přijde odklad. A pokud Starfield vyjde „včas“, tak se bojím, že bude pekelně zabugovaný a nehratelný.

Taky bych poměrně ocenil, pokud bychom v roce 2022 konečně viděli něco konkrétního z nového Mass Effectu a Dragon Age.