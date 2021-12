Jak dopadly naše predikce pro rok 2021?

Ondřej Martinů

1. Sony odloží na rok 2022 nejen God of War Ragnarok, ale i Horizon: Forbidden West.

Tady není co dodávat, předpověď mi (bohužel) vyšla úplně přesně.

Horizon Forbidden West

2. Nintendo odhalí Switch U. Bude mít výkonnější hardware, který v některých titulech bude nabízet až 4K rozlišení při režimu hraní na TV. I tuto konzoli bude zprvu problém vůbec sehnat.

Jedna věc by byla, kdyby bylo Nintendo potichu celý rok a já bych prostě měl smůlu. Jenže onen nový OLED model Nintendo sice má, ale nevylepšilo se skoro nic. OLED obrazovka je mi v případě, že používám Switch hlavně v doku, úplně k ničemu.

3. Objeví se nová hra na mobil, která bude šílenou senzací podobně jako kdysi Flappy Bird. Pár týdnů to bude hrát snad úplně každý, ale nadšení zase rychle opadne.

Bohužel jsem mobilnímu hraní přikládal moc velkou váhu, letošek byl nakonec úplně stejně suchý jako předešlé roky. Alespoň, že Apple Arcade funguje docela hezky a streaming her do mobilu už také jde využívat lépe, než kdy předtím.

4. Konečně se dočkáme vydání Hollow Knight: Silksong. Hra bude sbírat ocenění za indie hru roku.

Ticho po pěšině. Tak snad příští rok? Ach jo.

5. Respawn oznámí druhý díl Star Wars Jedi: Fallen Order.

Jsem si zcela jistý, že Respawn na dalším Fallen Orderu pracuje, ale bohužel si to potvrdím snad až někdy v budoucnu. A pokud ne, tak věřím, že čerstvě oznámené Eclipse mi chuť taky spraví.

Jan Kouba

1. Bude ohlášen nový titul ze série Silent Hill. Silent Hill je série, na kterou hráči pořád slyší. Ať už půjde o remake, či plnohodnotný nový díl, obojí je zaručený komerční úspěch.

Na nový Silent Hill stále čekáme, ale aspoň jsem se dočkali oznámení Alan Wake 2, který je důstojnou náhradou. Podle prohlášení už půjde o čistokrevný survival horor.

2. Microsoft vyrukuje s několika exkluzivními tituly pro nový Xbox. První vlaštovka Ark II už přistála, ale čekají nás i další.

Microsoft zatím další exkluzivní tituly kromě ARK II pouze pro nový Xbox nepředstavil, takže tam jsem se očividně netrefil. Těžko říci, zda si udrží politiku vydávat hry i na PC, protože přeci jen, absolutní exkluzivita hrála vždy velkou roli a často to v minulosti byly právě exkluzivity, které konzole prodávaly.

3. Sony přeci jen pracuje na nové verzi PSVR pro PS5, příští rok ho představí.

PSVR2 se bastlí, ale moc informací zatím o zařízení nemáme. Zdá se však, že nám má Sony v plánu rozvibrovat mozek. Haptická odezva by měla být zabudovaná i v samotné helmě, což zní zajímavě. Už aby to bylo.

Next-gen VR ovladač pro PlayStation 5

Jan Lysý

Jako vědma bych se zřejmě neuživil, ale zase tak špatný odhad asi nemám. Prorokoval jsem nástupce Switche, k čemuž nedošlo, ale vyšla vylepšená verze původní konzole, takže jsem nebyl úplně mimo.

Druhá předpověď byla spíše zbožné přání a to oznámení bojovky Injustice Ani to se nestalo, ale na internet unikl údajný seznam postav, kterých se dočkáme, tím pádem se zdá, že by měla být trojka téhle komiksově-bojovkové série v přípravách.

A nakonec jsem věřil, že bude oznámena hra na motivy skvělého seriálu z universa Hvězdných válek The Mandalorian. Opět se to nevyplnilo, ale dočkáme se hry Star Wars Eclipse, která bude zasazena do vrcholného období Republiky a to mi snad dělá ještě věcí radost než adaptace Mandaloriana.

Jan Srp

1. Že budou hry nadále vycházet rozbité a zabugované, nebyla ode mě nijak extra originální myšlenka, tak trochu jsem však doufal, že by si vydavatelé mohli vzít poučení ze Cyberpunku 2077. Inu nestalo se. Remaster trilogie Grand Theft Auta, Battlefield 2042, Outriders, Sherlock Holmes a mnozí další dokázali, že moje věta „kdo chce hrát bez kompromisů, musí si k oficiálnímu datu vydání připočítat ještě alespoň dva měsíce,“ byla a bude ryzí pravdou.

2. Myslel jsem si, že i když hry budou nadále vycházet i na starých konzolích, rozdíl mezi verzemi bude až příliš veliký a nikdo na nich už nebude chtít hrát. To jsem se spletl. Těch her, které dokážou opravdu prodat nový výkon a přinést něco navíc, je trestuhodně málo, z hlavy mě napadá akorát FIFA a Battlefield 2042. Jinak jsou hry na starých konzolích to samé co na nových, jen s nižším rozlišením a delšími nahrávacími časy.

3. Označení haptické odezvy DualSense za „nepodstatnou ptákovinu, která má nulovou přidanou hodnotu,“ bylo ode mě asi až příliš příkré, ale jinak si za svými slovy stojím. Ovladač je to sice fajn, kromě Astrobota však nové funkce nebyly nikde adekvátně využity, protože na ně vývojáři kašlou. Snad jedině Returnal nabízí v podobě dvoufázové spouště nový druh zážitku, jinak je to však jen o něco lepší vrnění.

Ondřej Zach

1. Blizzard konečně oznámí nějakou novou hru.

Úplně vedle. Nejenže Blizzard nic nepředstavil, nakonec úplně zkolaboval. A jeho kůži si navlékl Activision.

2. Switch se bude prodávat skvěle a ani v roce 2021 nová verze nevyjde (a pokud ano, tak nejdříve na Vánoce).

To si uznám. Switch je nejprodávanější konzolí roku 2021 a nová verze s očekávaným navýšeným výkonem stále neexistuje, byť nový OLED model je opravdu super.

3. Sony odhalí novou generaci PS VR pro PlayStation 5 a svoji vlastní verzi Game Passu.

Po PS VR 2 stále ani památky. Něco jako Game Pass Sony zřejmě kutí, podle posledních leaků/spekulací to ovšem bude sloučení služeb PS Plus a PS Now. A vzhledem k tomu, že tam nemají být hned v den vydání exkluzivity od Sony, tak to úplně jako Game Pass nebude.

4. Konečně vyjde Dying Light 2 a bude to pecka.

Dlouho to vypadlo, že tato zombie akce už konečně vyjde, ale nakonec si počkáme až do února 2022. Že to bude pecka, si myslím pořád :-)

5. Čím dál tím víc se budeme setkávat se streamováním her na Switch.