Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v březnu

1 Gran Turismo 7

Na čem: PlayStation 4, PlayStation 5

Kdy: 4. března

Tak už je to (skoro) tady. Slavná playstationová závodní série se po letech v ústraní vrací na scénu. Pokud nebudu počítat ne až tak skvělou online odbočku Gran Turismo Sport, která vyšla na PlayStation 4 v roce 2017, poslední regulérní díl – Gran Turismo 6 – vyšel v roce 2013 na PlayStation 3! Konkurenční xboxová Forza se mezitím etablovala, a to nejen na okruhových závodech s Forozu Motorsport, ale i v oblasti festivalových s Forzou Horizon. Studio Polyphony Digital proto tentokrát neponechává nic náhodě a chystá plnohodnotnou hru se spoustou obsahu. Recenzi si přijďte přečíst na Bonusweb ve čtvrtek.

2 Kirby and the Forgotten Land

Na čem: Switch

Kdy: 25. března

Kirby, který pohltí skoro vše, co mu přijde do cesty, už není ani na Switchi žádným nováčkem. Kirby and the Forgotten Land je ovšem jeden z těch větších a rozmáchlejších projektů. Ocitneme se na planetě ne nepodobné Zemi, ale bez lidí, v níž si příroda bere zpět pozůstatky již zmizelé civilizace. Přesto herní svět není vůbec prázdný, naopak. V nejnovějším dobrodružství budeme skákat ve 3D, a to klidně ve dvou v kooperaci. Základem hratelnosti je opět kopírovaní různých schopností, takže Kirby se promění v rytíře, střelce, ale i auto, a dokonce i nápojový automat. Očekávám opět skvělý level design se spoustou nápadů, zároveň si myslím, že hra nebude dlouhá. Uvidíme.

3 Ghostwire: Tokyo

Na čem: PC, PlayStation 5

Kdy: 25. března

Všichni obyvatelé Tokia zmizeli. Město zaplavily nadpřirozené síly a na nás bude se s nimi vypořádat. Hra láká na boj využívající nadpřirozených schopností, otevřený 3D svět a různá ikonická místa, jako jsou známá křižovatka ve čtvrti Šibuja nebo Tokijská věž. Bude to jen další hra ve stylu Far Cry? Uvidíme. Očekávání spojená s tvůrci, kteří vytvořili horory Evil Within, nejsou malá. Preview si přečtěte na Bonuswebu zde.

4 Tiny Tina's Wonderlands

Na čem: PC (Epic Store má na PC časovou exkluzivitu), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Kdy: 25. března

Spin-off Tiny Tina's Wonderlands je RPG střílečka, která je zasazená přímo za Borderlands 2. Hráči si stvoří svého hrdinu a vydají se zastavit Dragon Lorda. Bizarní fantasy svět má pod taktovkou poněkud nepředvídatelná dívenka Tiny Tina, takže narazíme na ledacos. Hrát půjde sólo, ale jak už víme, se třemi dalšími kamarády to bude lepší.

5 Weird West

Na čem: PC, PS4, Xbox One (včetně Game Passu)

Kdy: 31. března

Weird West kutí studio WolfEye, které založil Raphaël Colantonio, kreativní ředitel her Dishonored a Prey. Na temný Divoký západ v jeho podání jsme tak celkem zvědavi. Půjde o akční hru na hrdiny s náhodně generovanými prvky, v níž je třeba neustále improvizovat.

V březnu dále vychází

Po letech se vrací legendární budovatelská strategie The Settlers. Jak nám ovšem ukázala nedávná beta, nový díl je zjednodušený a působí, že cílí na nové hráče, zatímco veterány hází přes palubu. Uvidíme 17. března.

Právě vychází pokračování akční hry na hrdiny Elex. Elex II není špatný, ale čekali jsme více. Více si přečtěte v naší recenzi na Bonuswebu.



Ani akce Shadow Warrior 3 , která už je venku, nenaplnila naše očekávání. Po skvělé dvojce jsme přeci jen očekávali něco jiného. Více si přečtěte v naší recenzi.

, která už je venku, nenaplnila naše očekávání. Po skvělé dvojce jsme přeci jen očekávali něco jiného. Více si přečtěte v naší recenzi. Začátkem měsíce vychází akční hra na hrdiny Babylon's Fall od japonských PlatinumGames. Půjde o live service hru, jejíž první sezona bude zdarma pro všechny. U dalších už se ovšem bude platit za Battle Pass. Na video mrkněte zde.

od japonských PlatinumGames. Půjde o live service hru, jejíž první sezona bude zdarma pro všechny. U dalších už se ovšem bude platit za Battle Pass. Na video mrkněte zde. RPG strategie Spellforce 3 zamíří 8. března ve verzi Reforced na konzole.

zamíří 8. března ve verzi na konzole. Desátého března vychází na PC a konzole cyberpunková akce Aztech Forgotten Gods . Trailer je k vidění zde.

Trailer je k vidění zde. Chocobo GP na Switch je závodní spin-off Final Fantasy. V mnohém připomene Mario Kart 8 Deluxe. Vychází 10. března, na gameplay se podívejte tady.

na Switch je závodní spin-off Final Fantasy. V mnohém připomene Mario Kart 8 Deluxe. Vychází 10. března, na gameplay se podívejte tady. Je libo wrestling? Potom by vás mohlo zajímat vydání WWE 2K22 .

Začátkem měsíce vychází na Switch RPG strategie Triangle Strategy, která nás vtáhne do mocenských her na nejvyšší urovni a taktických soubojů. To vše v retro moderní grafice, která připomíná Octopath Traveler.