Váš domov promění v závodiště. Mario Kart Live je chytře vymyšlená hračka

Jako jediný z Česka jsem měl tu příležitost absolvovat hodinovou prezentaci, která podrobně představila připravovanou závodní hračku Mario Kart Live: Home Circuit.

Ta zajímavým způsobem kombinuje dění ve skutečném světě s tím virtuálním přes AR, tedy rozšířenou realitu. Jak to funguje? Balení obsahuje motokáru buď s Mariem nebo jeho bráškou Luigim, čtyři brány, dva ukazatele směru a USB nabíjecí kabel. z eShopu konzole Switch je pak třeba stáhnout doprovodnou free 2 download aplikaci. Pak už připojení k internetu potřebovat nebudeme.

Následná příprava probíhá až překvapivě rychle: doma rozmístíte čtyři brány, kameru na autíčku namíříte na QR kód v aplikaci na Switchi, čímž ho registrujete a posléze zajedete vámi zvolený okruh. Hra následně na displeji Switche vyznačí virtuálními krajnicemi dráhu a závody mohou začít. Samozřejmostí je tutorial a vtipné bylo pořízení řidičáku, kdy kameru na motokáře namíříte na sebe a vyfotíte se.

Hra přitom zahrnuje všechny důležité atributy ze série Mario Kart. Na dráze tedy sbíráte různé power-upy, které ovšem mají vliv na motokáru ve fyzickém světě. Když vás například zasáhne červený krunýř, nezastavíte se jen na displeji Switche, ale nepojede ani motokára na podlaze. Během prezentace jsem viděl písečnou bouři, která ovlivnila nejenom viditelnost, ale i znesnadnila řízení. Použití červené houby zase dočasně zvýší rychlost.

Na trati samozřejmě nechybí virtuální mince, které se vyplatí sbírat. Právě za ně si zpřístupníme nové vzhledy postav a motokár. Jsou to kosmetické doplňky, které na hratelnost nemají žádný vliv.

Postupně si ovšem otevřeme i další rychlostní třídy a možnosti u bran. Počáteční rychlost (při 50 cc) není nijak závratná, motokára se spíš plouží. Ale zase umožní zahrát si v pohodě s rodinou či dětmi. Půjde ovšem otevřít i třídy 100 cc, 150 cc a 200 cc, kdy motokára ve 150 cc se pohybovala zhruba dvakrát rychleji než v 50 cc.

Mario Kart Live: Home Circuit

Co se bran týče, postupně budeme mít na výběr spoustu věcí, které se u nich objeví. Nemusí to být jen boost v podobě náhodných beden, ale třeba magnet či pohybující se ohnivá překážka, jíž je třeba se vyhnout.

Dostupné budou čtyři režimy: turnaj, custom race, časovka a lokální multiplayer. Co se týče hry ve více lidech, setkat se mohou až čtyři hráči, ale každý potřebuje svoji motokáru a svůj switch. S jedním switchem a motokárou si přesto půjde zahrát s kamarády či rodinou, a to právě skrze časovku, kdy se všichni postupně vystřídají a hraje se proti ghostovi.

Nintendo nás upozornilo, že Mario Kart Live: Home Circuit je určeno výhradně pro domácí použití na ploché dráze. Takže žádné ježdění venku ani skokánky. Na druhou stranu prezentace ukázala, že s běžným kobercem si motokára poradí.

Mělo by jít i driftovat ve třech stupních, což je fandům známý mechanismus, který trochu nakopne rychlost. V menu jsem si všiml, že je přítomen i asistenční režim, který vám pomůže udržet se na trati. To je velmi dobrá zpráva, protože právě díky této funkci si lze užít Mario Kart 8 Deluxe prakticky s každým. Nintendo prozatím nechtělo odpovědět, jak dlouho půjde s motokárou na jedno nabití jezdit, takže se obávám, že to žádný zázrak nebude.

Mario Kart Live: Home Circuit

Nintendo přímo doporučuje umísťovat na trať různé lehké překážky, například papírové krabičky. Je to prý větší zábava. K dotazu na psy a kočky pak řeklo, že „domácí mazlíčci jsou součástí zážitku“.

Mario Kart Live: Home Circuit se bude prodávat od 16. října za 2 699 korun, což není úplně málo. Na druhou stranu je to věc, kterou když vidíte, tak si hned chcete vyzkoušet. Jestli vás bude bavit chvilku, nebo má ambice zabavit déle, si povíme v recenzi, až hru otestuji na dětech i zvířatech.