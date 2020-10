To vás bude bavit. Závody, jak jste je ještě nezažili

Krabice obsahuje motokáru, nabíjecí kabel, čtyři brány z kartonu a dvě směrové šipky, taktéž z kartonu. Pokud se ptáte, čím se motokára ovládá, potřeba je konzole Switch. Na ten si z eShopu stáhnete bezplatnou aplikaci a můžete začít hrát.

Při prvním spuštění je třeba spárovat motokáru se Switchem, což probíhá velmi jednoduše: kameru na motokáře namíříte na QR kód v aplikaci. Kdykoliv potom už jen stisknete tlačítko na motokáře a obě zařízení se za moment propojí.

Mimochodem, pokud byste chtěli staženou appku prozkoumat bez motokáry, máte smůlu, protože bez aktivního propojení se nedostanete dál než za startovní obrazovku. Nintendo si bylo dobře vědomo, že si aplikaci lidi stáhnou i bez vlastnictví celé sady, takže sem umístilo nějaké základní informace a trailer.

Hra funguje na principu rozšířené reality, což znamená, že s motokárou sice závodíte třeba v obýváku, ale teprve na displeji Switche vidíte další herní vrstvu v podobě virtuálních nepřátel, předmětů, ale i pozměněných povětrnostních podmínek. A ty nejsou jen na okrasu. Když se do vás opře vítr, motokára se skutečně hůř ovládá. Když vás zasáhne projektil a vy se ve hře zastavíte, zastaví se motokára i ve skutečnosti. Když vezmete power-up a dočasně zrychlíte, zrychlí i motokára v pokoji atd.

Příprava trati probíhá příjemně rychle, závisí ale na tom, jak velký máte byt. O tom za chvilku. Co se přípravy týče, jednoduše rozmístíte čtyři brány, před tu první postavíte motokáru a zajedete kolo. Tím vytvoříte dráhu, hra pak vyznačí virtuální krajnice a závod může začít. Ještě k tomu bytu. Nintendo uvádí, že je třeba plocha tři na tři a půl metru, nicméně tady platí, že čím více místa máte, tím lépe. Brány jsou skladné, ale opět, pokud je můžete někam uložit v tom sestaveném stavu a při vytváření dráhy nemusíte hýbat s nábytkem, bude příprava rychlejší.

Co se prvních dojmů týče, každý, kdo Mario Kart Live vidí, si ho chce okamžitě vyzkoušet. Hračka je určena pro děti od šesti let, tvůrce pak chválím za přítomnost volitelného asistenčního režimu, který dětem pomůže udržet se na dráze. Jde to až tak daleko, že jsem jen držel plyn a motokára jela v tomto režimu po dráze úplně sama.

Motokára je z pohledu pozorovatele celkem pomalá, nicméně z pohledu závodníka už jsem takový pocit neměl. Pokud se podíváte na naše video, uvidíte tu nejpomalejší rychlostní třídu ze čtyř dostupných. Pro menší děti je ideální. Mario Kart Live: Home Circuit je určen výhradně pro domácí použití na ploché dráze. Takže žádné ježdění venku ani skokánky. S běžným kobercem si motokára poradí.

Co se herní složky týče, jsou to Mario Kart se vším všudy. Variabilitu zajišťuje právě ona virtuální nadstavba, ale také brány, kdy lze u každé nastavit, co má dělat. Může to být nějaká forma power-upu nebo překážky, to je na vás. Výborný je zrcadlový režim, kdy máte chvíli pocit, že jste někde úplně jinde. Ve hře se sbírají mince, za něž se otvírají další věci, například oblečky či vozítka.

Baví to děti? Rozhodně. Baví to i mě, protože tyto gimmicky zbožňuju, ať už je to Ring Fit, Labo VR, Zapper Gun na Wii nebo kdysi třeba rybářský prut na Dreamcast. Otázka ale zní, jak dlouho je to bude bavit? Uvidíme.

Moje zkušenost je taková, že děti stráví opravdu hodně času už stavěním dráhy. Vytvářejí ze svých hraček koridory, zkoušejí, co všechno může motokára rozrazit a kudy projet. Baví je, když vidí toho druhého přes kameru na Switchi a blbnou jen tak ve volné jízdě bez oponentů. Závody ovšem přinášejí větší stres a úplně triviální nejsou – když totiž do něčeho narazíte, nestačí počkat na reset, musíte zacouvat, případně na místo dojít a motokáru narovnat.

Domácí mazlíček, ale i člen domácnosti, který vám nečekaně vstoupí do dráhy, jsou vítaným zpestřením. Žádné skripty, toto je realita. Nevýhoda domácího mazlíčka ovšem je, že se ke kolečkům u motokáry rychle nabalují chlupy. A konečně, lepší je hrát za denního světla, protože večer – alespoň u náš doma – není obývák tak dobře osvětlen. Doporučená cena je 2 699 korun, což také není zrovna málo, pokud vezmeme v úvahu, že hraní ve dvou vyžaduje nejenom dvě motokáry, ale i dva Switche. Fandové Mario Kart a tech hraček určitě nemusí váhat, více už si ale řekneme příště v druhé části recenze.