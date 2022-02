Ztráta paměti či eskortní mise. Herní klišé, která patří do propadliště dějin

Ne, opravdu není snadné vymyslet něco, co je vysloveně originální a netradiční. Ale není to vždy úplně nutné k tomu, abyste vytvořili zábavnou a povedenou hru. Je fajn, když tvůrci mile překvapí něčím, co není součástí každého druhého projektu, ale dá se často obejít i bez toho.

Bez čeho se dá obejít určitě, jsou některá klišé, která z nějakého nepochopitelného důvodu mnozí vývojáři do svých „dítek“ zakomponují, přestože se v minulosti už mnohokrát ukázalo, že je to stejně dobrý nápad jako veřejně pochválit společnost EA.

Existuje několik aspektů, které jsou vysloveně otravné a nezábavné, ale stejně na ně narážíme ve hrách dnes a denně. Které to podle nás jdou?